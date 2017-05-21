قتلت الشرطة التركية، يوم الأحد، شخصين اثنين للاشتباه في انتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، في مداهمة لشقة سكنية في العاصمة أنقرة، أثناء الليل.

وذكرت وكالة الأناضول، أن السلطات تعتقد أن المشتبه فيهما كانا يخططان لهجوم وأن الشرطة صادرت بنادق وقنابل من الشقة بعدما حصلت على معلومات من مشتبه فيه تم احتجازه في اسطنبول.

وتعيش تركيا حالة طوارئ، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو 2016، وشهدت البلاد هجمات إرهابية متوالية، تبنى تنظيم داعش عددا منها.