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رقم الخبر: 194099 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: دوليات  
الشرطة التركية تقتل عنصرين يشتبه انتمائهما لداعش

الشرطة التركية تقتل عنصرين يشتبه انتمائهما لداعش

قتلت الشرطة التركية، يوم الأحد، شخصين اثنين للاشتباه في انتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، في مداهمة لشقة سكنية في العاصمة أنقرة، أثناء الليل.

وذكرت وكالة الأناضول، أن السلطات تعتقد أن المشتبه فيهما كانا يخططان لهجوم وأن الشرطة صادرت بنادق وقنابل من الشقة بعدما حصلت على معلومات من مشتبه فيه تم احتجازه في اسطنبول.

وتعيش تركيا حالة طوارئ، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو 2016، وشهدت البلاد هجمات إرهابية متوالية، تبنى تنظيم داعش عددا منها.   

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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