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رقم الخبر: 194098 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: دوليات  
صفقة عسكرية جديدة بين الهند وإسرائيل

صفقة عسكرية جديدة بين الهند وإسرائيل

أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء المملوكة للدولة، الأحد، أنها فازت بعقد آخر قيمته 630 مليون دولار لإمداد 4 سفن في البحرية الهندية بأنظمة جوية ودفاعية.

وللمرة الأولى سينفذ العقد مع شركة "بهارات" للإلكترونيات الحكومية الهندية، التي تعتبر المتعاقد الرئيسي في المشروع في إطار سياسة "صنع في الهند". وتم اختبار نظام (باراك 8) الإسرائيلي للصواريخ سطح جو بعيدة المدى بنجاح الأسبوع الماضي على متن سفينة للبحرية الهندية وفق ما نقلت "رويترز".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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