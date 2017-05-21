ذكرت مصادر محلية أن عشرين شرطيا أفغانيا قتلوا يوم الأحد في هجوم منسق بجنوبي شرقي أفغانستان تبنته حركة طالبان.

ونقل مراسل الجزيرة عن مسؤول حكومي أن مسلحي حركة طالبان أطلقوا قذائف هاون عديدة على مقر حاكم ولاية زابل ومقر قائد الشرطة، وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة عشرين آخرين.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على موقعها في شبكة الإنترنت، وأكدت أنه يندرج في إطار هجومها التقليدي خلال فصل الربيع والذي تشنه بداية من أواخر أبريل/نيسان.

وتوعدت طالبان بأنها ستستهدف "في الدرجة الأولى القوات الأجنبية وبناها التحتية العسكرية والاستخبارات ومرتزقتها المحليين"، وأضافت "سنستهدف العدو ونتحرش به ونقلته أو نأسره حتى يتخلى عن آخر مواقعه".

هذا وقال مسؤول أمني أن مسلحين مجهولين هاجموا ليلة السبت دار ضيافة للأجانب في العاصمة كابل وقتلوا الحارس ومواطنة ألمانية، كما خطف المهاجمون أجنبية ثالثة من دار الضيافة.

وأكد المصدر أن قوات الأمن أطلقت عملية بحث في المنطقة لملاحقة المهاجمين والعثور على المختطفة.

والخطف مشكلة مزمنة في أفغانستان تؤثر بشكل رئيسي على الأفغان الذين يتم خطفهم للحصول على فدية. غير أن الأجانب يُستهدفون أيضا إما لطلب فدية وإما للضغط على حكومات بلادهم.

من جهة أخرى، ذكر مسؤولون محليون اليوم أن ثلاثة مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون في عملية تشنها قوات الأمن بولاية بغلان شمالي البلاد.

وبدأت قوات الأمن العملية أمس الأول الجمعة على طول طريق بوليخومري-بغلان لتطهير المنطقة من المسلحين. وقال قائد شرطة الولاية إكرام الدين سارية إن العملية تتلقى دعما من سلاح الجو.

*مقتل اثنين وخطف أجنبي في العاصمة الأفغانية

الى ذلك قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن عامل إغاثة ألمانيا وحارسا أفغانيا قتلا كما تعرض فنلندي للخطف من منزل في كابول في وقت متأخر مساء السبت.

وأضاف المتحدث نجيب دانيش أن الثلاثة يعملون لدى جماعة إغاثة سويدية تعرف باسم (أوبيريشن ميرسي).

وأشار إلى أن تحقيقا يجرى في الواقعة التي حدثت حوالي الساعة 11.30 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية خطف مواطن فنلندي في أفغانستان لكنها لم تقدم المزيد من التعليقات. ولم يصدر تعليق عن وزارة الخارجية الألمانية.