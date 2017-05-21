قال جيش كوريا الجنوبية: إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا، مجهولا، الأحد، لكن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قالت إن المقذوف لا يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكر مكتب هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية في بيان أن المقذوف انطلق بعد ظهر يوم الأحد من موقع قرب بوكتشانج.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي: إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا يوم الأحد قطع نحو 500 كيلومتر وسقط في مياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وذكر مكتب هيئة الأركان المشتركة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحريات وثيقة عن الأمر.

وكانت سيئول قالت: إن الشمال أطلق مقذوفا مجهولا يوم الأحد لكن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قالت إن المقذوف قد لا يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

ويأتي إطلاق المقذوف بعد أسبوع من اختبار كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى قال خبراء إنه يمثل تقدما في البرنامج الصاروخي للدولة المنعزلة.

وذكر مكتب هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أن المقذوف انطلق بعد ظهر يوم الأحد من موقع قرب بوكتشانج.

وترفض كوريا الشمالية كل الدعوات لكبح جماح برامجها النووية والصاروخية حتى من جانب الصين حليفتها الرئيسية وتصف هذه البرامج بأنها دفاع مشروع عن النفس.

وتعمل بيونغ يانغ على تطوير صاروخ يستطيع حمل رؤوس نووية ويمكنه قصف البر الرئيسي الأمريكي.

من جانبه قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: إن طوكيو عبرت عن احتجاجها الشديد لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا باليستيا يوم الأحد.

وأضاف سوجا أن اليابان لا يمكنها أن تغض الطرف عن استمرار بيونجيانج في تصرفاتها الاستفزازية.

وقال سوجا: إن الصاروخ أُطلق من الساحل الغربي لكوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان وإنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان دون أن يسبب أضرارا للسفن أو الطائرات.

وأجرت كوريا الشمالية أحدث تجاربها الصاروخية، قبل أيام، في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقالت إنها كانت تجربة لاختبار قدرة الصاروخ على حمل "رأس حربي نووي كبير الحجم وثقيل الوزن".

ولا تزال كوريا الشمالية والجنوب الديمقراطي الثري في حالة حرب من الناحية الرسمية، لأن الحرب التي دارت بين 1950 و1953 انتهت بإبرام هدنة وليس بمعاهدة سلام، ويدافع الشمال عن برامج أسلحته باعتبارها ضرورية في مواجهة السياسة العدائية الأمريكية.

*إذاعة بيونغ يانغ تبث رسائل مشفرة

في سياق آخر بثّت كوريا الشمالية، الأحد 21 مايو، أرقاما عشوائية عن طريق إذاعة بيونغ يانغ، يعتقد بشكل واسع على أنها وسيلة لتوجيه رسائل ذات مضامين مشفرة لجواسيسها بالخارج.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن إذاعة بيونغ يانغ الحكومية قالت في تمام الساعة 0:15 بعد منتصف الليل، أنها من الآن وصاعدا، ستعلن عن مهام مراجعة هندسة ميكانيكية أعضاء بعثة الوحدة 21 لجامعة التعليم عن بعد.

وقالت: رقم 64 في صفحة 705، ورقم 64 في صفحة 807، ورقم 53 في صفحة 807. وتم قراءة هذه الأرقام مرتين. وكان راديو بيونغ يانغ، قد بث نفس الأرقام في يوم 7 من الشهر الجاري.

وجاء ذلك بعد مرور 9 أيام من البث الأخير في يوم 12 مايو/أيار الجاري، وتعتبر هذه المرة الـ17 في هذا العام.

*الوحدة 180 خلية الاختراق الإلكتروني في كوريا الشمالية

الى ذلك يدير جهاز المخابرات الرئيسي في كوريا الشمالية خلية خاصة يطلق عليها اسم الوحدة 180 من المرجح أنها مسؤولة عن شن بعض من أجرأ وأنجح الهجمات الإلكترونية حسب ما يقوله منشقون ومسؤولون وخبراء في أمن الإنترنت.

ففي السنوات الأخيرة اتجهت أصابع الاتهام إلى كوريا الشمالية في سلسلة من الهجمات الإلكترونية أغلبها على شبكات مالية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ونحو عشر دول أخرى.

كما قال باحثون في الأمن الإلكتروني إنهم عثروا على أدلة تقنية يمكن أن تربط كوريا الشمالية بالهجوم العالمي بفيروس الفدية المعروف باسم (وانا كراي) الذي أصاب أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة هذا الشهر. ووصفت بيونغ يانغ هذا الاتهام بأنه "سخيف".

ويكمن جوهر الاتهامات الموجهة لكوريا الشمالية في صلتها بجماعة من المتسللين الإلكترونيين تسمى (لازاراس) تربطها صلة بعملية سرقة إلكترونية لمبلغ 81 مليون دولار من بنك بنغلادش المركزي في العام الماضي وهجوم عام 2014 على استوديو سوني في هوليوود.