هل سمعت من قبل عن غرامة مالية تُفرض على قطف زهرة؟! فمن أجل حماية أحد أنواع الزهور التركية النادرة، فرضت الحكومة التركية غرامة مالية باهظة على كل من يقطف زهرة (توليب مانيسا) أو أحد بصيلاتها!.

إذ يبدأ في هذا الوقت من السنة موسم تفتح الزهرة النادرة من فصيلة أزهار التوليب، زهرة (tulipa orphanidea)، والمعروفة باسم (توليب مانيسا) نسبةً إلى المكان الذي تنبت فيه. حيث تتفتح أوراقها في حديقة (جبل سبيل) الوطنية الكُبرى بالتزامن مع الأجواء الحارة.

وفي هذا الوقت من كل سنة، تفرض الحكومة التركية إجراءات مشددة وحماية كبيرة على منطقة تفتح الزهرة للحيلولة من تناقص أعدادها.

حيث تُعاني الزهرة من مشكلة كبيرة في التكاثر بسبب الظروف الصعبة التي تحتاجها خلال عملية زراعتها وإنباتها والعناية الخاصة بها. من أجل ذلك، وضَّح (أوغور باييل)، مدير منطقة مانيسا المشمولة ضمن المنطقة الرابعة في وزارة الغابات والمياه التركية، أن مديريته تتخذ إجراءات صارمة في هذا الوقت من العام لحماية الزهورة في موسم إزهارها.

وبيَّن أن الحكومة والجهات المعنية قررت فرض غرامة مالية ضخمة تصل حتى (47 ألف ليرة تركية) أي ما يُعادل (13 ألف دولار أمريكي)، على كل من يقوم بقطف زهرة من أزهار توليب مانيسا أو حتى بصيلة واحدة من بصيلاتها قبل التفتح.

ولزهرة توليب مانيسا أهمية كبيرة في منطقة مانيسا التركية، وتُعتبر من العلامات المميزة التي تشتهر بها المنطقة وأحد الرموز الخاصة بها.

إذ أحضر الأتراك هذه الزهرة من موطنها الأصلي في آسيا الوسطى إلى الأناضول منذ عهد الدولة العثمانية. وبسبب اختلاف البيئة، واجهت الزهرة صعوبة في الإنبات حتى تمكنت من الانتشار في بعض مدن تركيا.

وعلى الرغم من ازدهار زراعة أزهار التوليب في إسطنبول ومدن تركية أخرى، إلا أن زهرة (tulipa orphanidea) تعتبر الأقل انتشاراً وندرةً للظروف التي ذكرناها سابقاً.

ويُسمح لزوار حديقة (جبل السبيل) الوطنية الاستمتاع بالزهور النادرة والتقاط صور تذكارية معها، لكن لا يُسمح لأي أحد بقطف الأزهار وإلا نال عقوبة مالية قاسية للغاية!.