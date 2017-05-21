  • الأحد ٢٤ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194091 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 16:08 الاقسام: منوعات  
رغم أنها متزوجة.. سعودي يطلب من سلمان أن يزوجه إيفانكا!

رغم أنها متزوجة.. سعودي يطلب من سلمان أن يزوجه إيفانكا!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل إنه لمواطن سعودي يدعى بدر بن فهد بن عبد الله الرويثي، يطلب فيه يد ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستغل المواطن الذي قيل إنه سعودي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية طالباً منه يد ابنته إيفانكا من أجل الزواج منها.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يطالب الملك سلمان على أنه والده قائلاً: (أنا المواطن بدر الملك سلمان بن عبدالعزيز. أبي اطلب لي يد ابنة الرئيس الأمريكي ترامب).

ومن المعروف أن إيفانكا ترامب ابنه الرئيس الأميركي ومستشارته متزوجة ولديها أبناء، ويرافقها زوجها ومع وفد الرئيس الأميركي في زيارة السعودية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0672 sec