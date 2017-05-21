تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل إنه لمواطن سعودي يدعى بدر بن فهد بن عبد الله الرويثي، يطلب فيه يد ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستغل المواطن الذي قيل إنه سعودي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية طالباً منه يد ابنته إيفانكا من أجل الزواج منها.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يطالب الملك سلمان على أنه والده قائلاً: (أنا المواطن بدر الملك سلمان بن عبدالعزيز. أبي اطلب لي يد ابنة الرئيس الأمريكي ترامب).

ومن المعروف أن إيفانكا ترامب ابنه الرئيس الأميركي ومستشارته متزوجة ولديها أبناء، ويرافقها زوجها ومع وفد الرئيس الأميركي في زيارة السعودية.