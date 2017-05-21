الحافلة الأصغر حول العالم ابتكر بريطاني يناهز من العمر 75 عاماً، أصغر حافلة لنقل الركاب، حيث تمكن من تحويل (سكوتر) الخاص به إلى حافلة صغيرة تتسع لشخص واحد.