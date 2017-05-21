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رقم الخبر: 194090 تاريخ النشر: أيار 21, 2017 الوقت: 16:06 الاقسام: منوعات  
الحافلة الأصغر حول العالم

الحافلة الأصغر حول العالم

ابتكر بريطاني يناهز من العمر 75 عاماً، أصغر حافلة لنقل الركاب، حيث تمكن من تحويل (سكوتر) الخاص به إلى حافلة صغيرة تتسع لشخص واحد.

ويوضح فيديو نشرته (صحيفة الديلي ميل) البريطانية، قيام سائق حافلة بتغير شكل (سكوتر) إلى أصغر حافلة حول العالم لإيصال المواطنين كأحد وسائل المواصلات الجديدة والملفتة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المسن كان يعمل سائق حافلة لمدة طويلة، وحين تقاعد عن العمل، قام بإبتكار تلك الحافلة تعويضاً عن الحافلات التي كان يقودها في الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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