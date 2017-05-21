لا يسعني كإعلامي عربي غير ايراني مقيم في طهران وقد شهدت ملحمة انسانية، اسلامية، وطنية، شعبية، ثورية، بكل معنى الكلمة بل شهدت عرساً انتخابياً جميلاً ورائعاً وقد استمتعت به أكثر من «عرس مجتبى» ابن أخي الذي تزوج قبل مدّة وجيزة..

أقول لا يسعني إلا أن أتقدم لهذا الشعب الكريم بأسمى آيات التهنئة والتبريك على كرنفال الفرح والنجاح الذي حققه في انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

بعد التهنئة تعالوا أحبتي لنضحك شوية مع «لقالق» الصهيو وهابية.. ولا داعي لذكر الأسماء فأنتم تعرفونهم أحسن منّي.. تلك الوجوه الكالحة التي نراها كل يوم على العربية وصفا والشرقية والمستقبل وسكاي والشرق الأوسط والخ الخ..

بالله عليكم أيّها الأحبة ايش ممكن أن تكون الكلمات التي تردون بها على «لقلق» مأجور تتيح له فضائية وهابية نصف ساعة لينبح ضد الجمهورية الإسلامية ويقول أن الشعب الإيراني يعيش حالة التوتر والقلق!! بالله عليكم هل أن الأجواء التي عشناها سويّة طيلة الأيام الأخيرة التي سبقت الإنتخابات كانت متوترة؟! هل أن هذه الأجواء الربيعية الخلابة والألوان الزاهية والملصقات والأعلام التي زيّنت شوارع المدن الإيرانية والإحتفالات والأهازيج والمرح والسرور.. هل كان هذا توتراً؟! مالكم كيف تحكمون؟!..

ثم يطل عليك مسعوراً آخر من بي بي سي ويعاضده «مفكر سعودي»!! كيف يكون مفكر وهو سعودي؟! ويؤكدان للمشاهد بالدليل القاطع.. بـ ايه؟!

«الدليل القاطع» أنها انتخابات صوريّة!! وأن النظام الإيراني سينصب السيد ابراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية!! وأن هذه مجرد مسرحية!! بالله عليكم أحبتي ايش تقولون لهذه المخلوقات المحسوبة على تعداد البشر؟!.

أقسم لكم بالله العظيم أني لم أتمالك نفسي من شدّة الضحك وأنا أشاهد «بعير» وهابي على قناة العربية.. وهو يقول أن النظام الإيراني لا يسمح بالتصويت إلا لأتباعه!! ويمنع الأقليات!! والنساء من المشاركة في الإنتخابات!!..

هل يتصور هذا البعير الوهابي أننا نعيش في القرون الوسطى، لا انترنت ولا تواصل ولا تلفزة ولا نقل مباشر؟!

ولكني أظن أيّها الأحبة أن هنالك مخلوقات صدّقوا ما يقوله ذلك البعير وهم يشاهدون الصور والأفلام!!..

وصدق ربنا سبحانه وتعالى حين يقول: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور».