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الجيش اليمني واللجان الشعبية يهاجمون مواقع المرتزقة بمنطقة الحول بنهم ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم
للمزید
رقم الخبر: 194088
تاريخ النشر: أيار 21, 2017
الوقت: 16:01
الاقسام: منوعات
الإرهاب!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الإرهاب
العالم الحديث
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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