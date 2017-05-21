انطلقت قوات الحشد الشعبي صباح اليوم الاحد باليوم العاشر على التوالي بعمليات محمد رسول الله الثانية لتحرير ناحية القيروان والقرى المحيطة بها غرب الموصل. وقالت مصادر عراقية إن “قوات الحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش انطلقت وبمحاور متعددة لتحقيق اهداف الصفحة الاولى من عمليات محمد رسول الثانية لتحرير ناحية القيروان والقرى والتجمعات السكنية المحيطة بها.

انطلقت قوات الحشد الشعبي صباح اليوم الاحد باليوم العاشر على التوالي بعمليات محمد رسول الله الثانية لتحرير ناحية القيروان والقرى المحيطة بها غرب الموصل. وقالت مصادر عراقية إن “قوات الحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش انطلقت وبمحاور متعددة لتحقيق اهداف الصفحة الاولى من عمليات محمد رسول الثانية لتحرير ناحية القيروان والقرى والتجمعات السكنية المحيطة بها.

وتمكنت قوات الحشد من قطع طريق إمداد داعش بين قريتي الحاتمية وتل قصب شمال القيروان، بعد عملية نوعية، وحررت العديد من القرى، ابرزها عين فتحي شمال ناحية القيروان وسادة زوبع والمسبس والنيلية وثري الاويسط جنوبها.

ويذكر ان قوات الحشد الشعبي انطلقت في الثاني عشر من أيار 2017 بعملية محمد رسول الله الثانية لتحرير ناحية القيروان والقرى المحيطة بها غرب تلعفر من سيطرة داعش الاجرامي.

