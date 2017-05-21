احتضنت العاصمة اليمنية صنعاء في ميدان السبعين، حشدًا كبيرًا ومسيرة جماهيرية رافضة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وعدوانها على الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسهم الشعب اليمني تحت عنوان "لا للإرهاب الأمريكي".

وردد المشاركون في المسيرة "أمريكا أم الإرهاب..من يقتل شعب الإيمان.. من يقتلنا ليل نهار.. أمريكا الشيطان الأكبر.. أمريكا أم الإرهاب..

بعد ذلك ألقى محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة كلمة المحافظات قال فيها "تأتي زيارة ترامب للسعودية لتشكيل حلف الشيطان لحرب شعب الإيمان والحكمة"، مضيفا أنه مهما تخاذل المتخاذلون وانبطح المنبطحون سيبقى الشعب اليمني متمسكا بدينه وبعروبته يرفض الخضوع والانكسار ويرفض أن يكون ولاءه لغير الله".

وقد ألقى كلمة الفعالية الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس الثورية العليا أكد فيها أن الشعب اليمني هو شعب الحرية والإباء هؤلاء الحاضرون رغم الحصار ورغم أن العدوان بكل صلفه واستكباره يحاول امتهان حرية شعبنا وأن يعتدي عليه وأن يقتل أبناءه ونساءه لكن شعبنا يثبت اليوم من جديد أنه عظيم وكبير.

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا شعوب الأمة والعربية والإسلامية إلى أن يخرجوا في مسيرات للرفض والتنديد بزيارة ترامب.

وتحدى رئيس الثورية العليا المجتمعين في السعودية أن يخرجوا أسيرًا من الأسرى الفلسطينيين من سجون العدو.

وقال إن "حكام السعودية لم يقدموا أي إدانة في سياق ذلك ويرحبون بترامب رغم أنه يشتمهم ويلعنهم ليل نهار لكنهم خانعون وأذلاء".

ونقل رئيس الثورية نقاط لقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي حول ما يهدف إليه ترامب والمجتمعون في قمة الرياض بأنه دعم وحماية لـ"إسرائيل" وفرض القبول بها وتصفية القضية الفلسطينية وتصفية القضايا العربية وتسليم فلسطين لـ"إسرائيل" وأمريكا.

والنقطة الثانية قال إنها لتقسيم البلدان العربية والإسلامية ضمن عناوين عرقية وطائفية إلى دويلات صغيرة بهدف إزالة الخطر عن إسرائيل ومن ثم السيطرة عليها.

وأكد رئيس الثورية أنه لاخيار للشعوب إلا الصمود والثبات وإلا سحقتها مشاريع أمريكا وعملائها تحت عناوين أخرى إما باسم الحرية أو باسم حقوق الإنسان.

وأضاف"باسمكم نقدم كل التقدير لكل رجال الجبهات وعلى رأسهم القوة الصاروخية ونقول لهم نشد على أياديكم" .

وأضاف أن السيد عبد الملك أكد أن الصمود هو خيار شعبنا في مواجهة المخططات التي تستهدف اليمن والمنطقة.

واختتم رئيس اللجنة الثورية كلمته بالقول: لقد أوصلت الحشود اليوم في صنعاء رسالتها لأمريكا كما أوصلت القوة الصاروخية رسالتها بطريقتها.

ونقلت وكالة سبأ خبرا يعلن ادخال منظومة دفاع جوي متطورة تم تجربتها امس من قبل الوحدة المختصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية بنجاح حيث اسقطت طائرة اف- 15 تابعة لتحالف العدوان فوق نجران اثناء اغارتها على مناطق في صعدة مساء الجمعة.



