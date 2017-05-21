بعد اعتقالهم في مداهمات غير قانونية قادتها مليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية أواخر شهر نيسان الماضي، أبدت عوائل ستة معتقلين من منطقة إسكان عالي البحرينية قلقها على مصير أبنائهم بعد نقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت، والذي يُنقل اليه عادة المعتقلون على خلفية قضايا سياسية من أجل انتزاع الاعترفات منهم تحت التعذيب بحسب نشطاء حقوق الإنسان.

وكانت الميليشيات قد اعتقلت كلًّا من حسن القبيطي، محمد كاظم، مسلم عقيل، عبدالله حبيب، ابراهيم أكبر، كما اعتقلت الممرض أحمد عبد النبي بطريقة "بوليسية" أثناء خروجه من العمل في إحدى المستشفيات حيث تمت ملاحقته بباص تستقله مليشيات مدنية تابعة للنظام، وجرى اعتراض طريقه بسيارة أخرى قبل اعتقاله ونقله إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت حسب ما أفادت الناشطة الحقوقية زينب آل خميس عبر حسابها بتطبيق انستغرام.

وقالت الحقوقية خميس أنّه" مر أكثر من 26 يوما على اعتقال الشبان الستة بشكل تعسفي"، ناقلةً قلق عوائلهم من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خاصة، وأنهم أكدوا في الإتصالات التي أجروها مع عوائلهم بأنهم لا يعرفون سبب اعتقالهم، وطالبت العوائل بالكشف عن مصير أبنائها والإفراج الفوري عنهم.

‎وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت عبر الناطق الرسمي سعيد حدادي أنّ" المعتقلين المتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة عندما يتم التحقيق معهم في مديرية التحقيقات الجنائية".

‎وقالت منظمة العفو في بيان سابق لها إنه" عندما يكونون في عهدة ضباط إدارة البحث الجنائي، لا يحصل المعتقلون على حق الاتصال بأسرهم أو محاميهم"، وذكرت أنه" في عدد من الحالات، سمح لهم فقط بإجراء مكالمة لبضع ثوان مع أسرهم، وأحيانا بعد عدة أيام من اعتقالهم، ليقولوا فقط إنهم بخير".



