أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء تأييد الحكم بإعدام المعتقل ماهر الخباز على خلفية قضية سياسية، داعية ملك البحرين لإلغاء حكم الإعدام وإعلان الموقف الرسمي لتنفيذ الإعدامات بغية إلغاء هذه العقوبة.

وطالبت المنظمة في بيان لها، السلطات البحرينية بإجراء تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب المُقدمة من قبل ماهر عباس أحمد وفريق دفاعه، حيث أخبرهم بتعرضه للتعذيب عند اعتقاله والتحقيق معه عبر الاعتداء عليه بالضرب والتهديد.

وأشار البيان إلى أن الخباز أخبر القاضي في إحدى جلسات المحاكمة بشأن تعرضه للتعذيب إلا أنه لم يتم التحقيق في هذه الادعاءات، مطالبةً السلطات بالاعتراف بمسؤوليتها بحماية الشعب ومحاسبة مرتكبي الجرائم مع التأكيد على حصول ذلك وفقًا للقانون الدولي والالتزامات الدّولية للبحرين في مجال حقوق الإنسان.

وكانت محاكم النظام قد أيدت الحكم بإعدام المعتقل ماهر عباس كما أيدت أحكاما بالمؤبد على كل من المعتقلين فؤاد علي فضل و فاضل عباس وسجن آخرين لـ 10 سنوات.

وكانت كل من النرويج والبرتغال ومونتينيغرو، سلوفينيا وإسبانيا، السويد، انغولا، والأرجنتين، استراليا، النمسا، وبلجيكا، بلغاريا، وتشيلي، فرنسا، والمانيا، إيطاليا، لتوانيا، ولوكسمبورغ، قد دعوا البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام في توصياتهم خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين قبل أيام.



