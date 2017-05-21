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رقم الخبر: 194037 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 21:02 الاقسام: محليات  
إختيار مندوب إيران رئيساً للجنة السرية بمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية

إختيار مندوب إيران رئيساً للجنة السرية بمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية

تولى سفير ايران في هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية علي رضا جهانغيري رئاسة اللجنة السرية في المنظمة.

وجاء انتخاب جهانغيري رئيسا للجنة السرية في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية خلال الاجتماع التاسع عشر لهذه اللجنة الذي عقد في مدينة لاهاي، باجماع الاعضاء.
وتتألف لجنة السرية من 20 عضوا يعيّنهم المؤتمر. ويجوز لكل دولة طرف أن تسمّي مرشّحا مستندة الى ما يلي: الكفاءة الشخصية، والنزاهة، ورصيد الخبرة في واحد أو أكثر من المجالات المتصلة بعمل لجنة السرية (مثل تسوية المنازعات، وأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالسرية والتحقق، والصناعة الكيميائية، والأمن العسكري، وأمن البيانات، والقانون الدولي، والنظم القانونية الوطنية). وقبل أن يعيّن المؤتمر أعضاء لجنة السرية، يُبحث في كل ترشيح في إطار المجموعة الإقليمية التي تنتمي إليها دولة المرشَّح.
وتخوِّل الفقرة 23 من المُرفق المتعلق بالسرية لجنة السرية النظر في حالات انتهاك السرية التي تشمل دولة طرفا والمنظمة. والقواعد التي اعتمدها المؤتمر تسمح للجنة السرية بالنظر في فئتين أخريين من المنازعات هما: فئة المنازعات التي يحيلها المؤتمر الى هذه اللجنة، طبقا للفقرة 4 من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية؛ والحالات التي تختار فيها دولتان طرفان متنازعتان لجنةَ السرية لتسوية نزاعهما بشأن موضوع يتعلق بالسرية، طبقا للفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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