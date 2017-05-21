وافادت وكالة انباء فارس نقلا عن مكتب إمام جمعة مدينة كرج (مركز محافظة البرز) غرب طهران، أن اوشن بيتر ثيري (Osian Peter Thierry) وهو من أهالي ويلز ببريطانيا، أعلن إسلامه خلال حضوره في مكتب ممثل الولي الفقيه في محافظة البرز، وبحضور آية الله محمد مهدي حسيني همداني.

وخلال هذا اللقاء، قال اوشن بيتر ثيري، انه اختار دين الاسلام ومذهب الشيعة بعد 6 سنوات من التحقيق والمطالعة في الأديان.

وبعد ان شرح إمام جمعة كرج بعض النقاط لهذا المواطن البريطاني، أعلن إسلامه من خلال نطقه بالشهادتين واختار المذهب الشيعي الاثني عشري. كما أهداه آية الله حسيني همداني نسخة ثمينة من القرآن الكريم مع ترجمة الى الانجليزية، من مكتبته الخاصة.



