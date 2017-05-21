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رقم الخبر: 194036 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 20:58 الاقسام: محليات  
مواطن بريطاني يعلن إسلامه في كرج

مواطن بريطاني يعلن إسلامه في كرج

أعلن مواطن بريطاني من أهالي ويلز إسلامه وذلك بحضور ممثل الولي الفقيه في محافظة البرز ومركزها كرج (غرب طهران).

وافادت وكالة انباء فارس نقلا عن مكتب إمام جمعة مدينة كرج (مركز محافظة البرز) غرب طهران، أن اوشن بيتر ثيري (Osian Peter Thierry) وهو من أهالي ويلز ببريطانيا، أعلن إسلامه خلال حضوره في مكتب ممثل الولي الفقيه في محافظة البرز، وبحضور آية الله محمد مهدي حسيني همداني.
وخلال هذا اللقاء، قال اوشن بيتر ثيري، انه اختار دين الاسلام ومذهب الشيعة بعد 6 سنوات من التحقيق والمطالعة في الأديان.
وبعد ان شرح إمام جمعة كرج بعض النقاط لهذا المواطن البريطاني، أعلن إسلامه من خلال نطقه بالشهادتين واختار المذهب الشيعي الاثني عشري. كما أهداه آية الله حسيني همداني نسخة ثمينة من القرآن الكريم مع ترجمة الى الانجليزية، من مكتبته الخاصة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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