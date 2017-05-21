أكد الامين العام لمجمع تقريب المذاهب الاسلامية آية الله محسن أراكي على القضية الفلسطينية كأهم محور في وحدة العالم الاسلامي، قائلا، ان رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضية ليست سياسية ودبلوماسية فحسب بل ان مبدأ موقف الجمهورية الاسلامية حيال فلسطين مبدأ عقائدي أيضاً.

واشار آية الله محسن أراكي خلال لقاء الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على هامش مؤتمر "روسيا والعالم الاسلامي" في الشيشان، الى تشكيل إتحاد علماء المقاومة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية برعاية المجمع العالمي لتقريب المذاهب الاسلامية، مؤكدا على ضرورة تعاون وتضامن التيارات الفلسطينية مع هذا الاتحاد بغية تحقيق أهداف هذا الاتحاد وذلك من أجل الدعم الشامل للتطلعات الفلسطينية.

واضاف، ان هذا الاتحاد يتوسع بشكل دائم في الدول المختلفة من العالم الاسلامي وينضم اشخاص مهمون ومؤثرون من النخب في العالم الاسلامي اسبوعيا وشهريا الى هذا الاتحاد.

وثمن آية الله آراكي مواقف البرغوثي المؤثرة والشجاعة حيال قضية فلسطين، داعيا هذه الشخصية للمشاركة في الاجتماع المقبل لاتحاد علماء المقاومة الفلسطينية الذي سيقام خلال الاسابيع المقبلة في لبنان.

بدروه اعرب البرغوثي عن شكره للمواقف المهمة والرئيسية للجمهورية الاسلامية ازاء القضية الفلسطينية، مثمنا آية الله أراكي ومنوجهرمتكي المساعد الدولي في مجمع تقريب المذاهب الاسلامية على كلمتيهما الشاملتين والحازمتين في مؤتمر "روسيا والعالم الاسلامي" حول اعطاء الاولوية للقضية الفلسطينية من بين قضايا العالم الاسلامي.

ونوه البرغوثي الى ان "اسرائيل" خسرت عقب انتصار الثورة الاسلامية الايرانية احد حلفائها الأقوياء في المنطقة وفي المقابل حظيت فلسطين بداعم مقتدر ومؤثر في العالم.

ولفت الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى مساعي الجمهورية الاسلامية المؤثرة في اعادة الاراضي المحتلة والامن إليها، مشيرا الى تأزم الاوضاع الاقليمية عقب تولي ترامب السلطة.

واعتبر البرغوثي جميع الحروب والفوضى في المنطقة ناجمة عن غرف الصهاينة الفكرية، لافتا الى ان هدف الكيان الصهيوني الأول هو القضاء على أي منافس له في المنطقة.



