  • الأحد ٢٤ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194034 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران قريباً

وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران قريباً

أعلن وزير الداخلية الباكستاني، تشودري نثار علي خان، في تصريح للصحفيين، السبت، انه ينوي زيارة ايران على رأس وفد سياسي رفيع بعد شهر رمضان المبارك.

واضاف نثار علي خان: إن الهدف من زيارته لطهران هو اجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين لحل بعض القضايا الحدودية المتبقية مع ايران.
واشار وزير الداخلية الباكستاني الى العلاقات الوطيدة والودية التي تجمع بين طهران واسلام آباد؛ مؤكدا على مواصلة هذه العلاقات.
يذكر ان زيارة نثار علي خان المرتقبة الى طهران ستكون اول زيارة يقوم بها وزير الداخلية في حكومة اسلام آباد الى ايران.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد زار مؤخرا اسلام آباد والتقى بوزير الداخلية تشودري نثار علي خان وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ وذلك على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف قبل فترة منطقة حدودية مشتركة بين ايران وباكستان وأدى الى استشهاد 9 من قوات أمن الحدود الايرانيين واختطاف واحد آخر منهم.




 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0696 sec