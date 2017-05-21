واضاف نثار علي خان: إن الهدف من زيارته لطهران هو اجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين لحل بعض القضايا الحدودية المتبقية مع ايران.

واشار وزير الداخلية الباكستاني الى العلاقات الوطيدة والودية التي تجمع بين طهران واسلام آباد؛ مؤكدا على مواصلة هذه العلاقات.

يذكر ان زيارة نثار علي خان المرتقبة الى طهران ستكون اول زيارة يقوم بها وزير الداخلية في حكومة اسلام آباد الى ايران.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد زار مؤخرا اسلام آباد والتقى بوزير الداخلية تشودري نثار علي خان وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ وذلك على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف قبل فترة منطقة حدودية مشتركة بين ايران وباكستان وأدى الى استشهاد 9 من قوات أمن الحدود الايرانيين واختطاف واحد آخر منهم.









