وبعد إدلائه بصوته في صندوق الاقتراع مساء الجمعة، قال علي شمخاني: إن العناصر التي تهدد أمن الجمهورية الاسلامية ومن يفرض عليها الحظر هم أكبر الخاسرين في الانتخابات.

وأشار الاميرال شمخاني الى المشاركة الحماسية منقطعة النظير لأفراد الشعب في انتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس البلدية، وقال: إن إجراء انتخابات آمنة ومنظمة وقانونية في كل انحاء البلاد في الظروف التي يواصل اعداء النظام الاسلامي جهودهم المستمرة لزعزعة الامن وإثارة الأزمات المختلقة في بلادنا، انما هي مؤشر واضح على اقتدار النظام الاسلامي وصلابته في إرساء الامن وإيجاد الاستقرار الدائم في البلاد.

واعتبر شمخاني ان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، سواء في داخل البلاد والايرانيين المقيمين في الخارج، وبعضهم طوى مسافات طويلة من اجل الوصول الى مراكز الاقتراع وعملوا بواجبهم الوطني والايماني، اعتبرها بأنها تحظى بآثار استراتيجية ومصيرية، لافتا الى ان المشاركة الحماسية لأفراد الشعب في الانتخابات تجسد رسالة الاتحاد والتلاحم والانسجام بين الايرانيين في شتى نقاط العالم، وتمثل إرادتهم لشموخ البلاد ورقيها.

وأعرب شمخاني عن تقديره لمجموعة المعنيين بإقامة الانتخابات بما فيها الجهات التنفيذية والرقابية وأجهزة الأمن، وحيّا الامام الخميني (رض) وجميع الشهداء والمضحين الذين أهدوا للشعب نعمة الثورة الاسلامية والحياة الكريمة في ايران عامرة حرة وآمنة ومستقلة، وأشاد بعظمة الشعب الايراني المقاوم.

وأردف: إن انتهاء العملية الانتخابية وتحديد من ينتخبه الشعب، هو نقطة النهاية للتنافس السياسي، وبداية مرحلة جديدة للتعاون والجهود المشتركة في مسار تحقيق أهداف قائد الثورة الاسلامية لتقدم البلاد نحو تحقيق الاهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.





