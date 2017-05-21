أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، صاروخًا بالستيًا مطورًا محليًا من نوع (بركان 2) على العاصمة السعودية الرياض، في إطلاق هو الثالث من نوعه.

وأكد مصدر عسكري لـ (المسيرة نت) أن القوة الصاروخية أطلقت مساء الجمعة صاروخًا بالستيـًا من نوع (بركان 2) على العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه أكد الناطق باسم الجيش اليمني إن الضربة البالستية التي وصلت الى العاصمة السعودية الرياض تحمل رسالة واضحة ومهمة مفادها أننا جاهزون للرد ومستمرون في مواجهة العدوان.

وتأتي عملية إطلاق القوة الصاروخية لصاروخ (بركان 2) على العاصمة السعودية الرياض كرسالة متزامنة مع التحضيرات السعودية غير المسبوقة لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل السبت إلى الرياض في زيارة له هي الأولى خارج الولايات المتحدة منذ دخوله البيت الأبيض.

يشار إلى أن عملية استهداف القوة الصاروخية للعاصمة الرياض بصاروخ (بركان) هي الثالثة من نوعها، حيث قصفت القوة الصاروخية في فبراير/شباط الماضي من العام الجاري قاعدة عسكرية سعودية غرب الرياض.

وفيما تأتي زيارة ترامب على وقع تضارب في الرؤى بين الرياض وواشنطن حيال العديد من الملفات، يعقد ترامب قمة، الأحد، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة ما أسموها (التهديدات) التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

فضلاً عن ذلك، يجري ترامب قمة عربية إسلامية مع 55 من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، يوم الأحد، لبحث ما يسمونها سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف، والعمل على تعزيز قيم التسامح والاعتدال، حسب قولهم.

في غضون ذلك، تستضيف مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية)، ملتقى (مغردون 2017) الذي يتناول كيفية تفعيل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في محاربة التطرّف والإرهاب.

وسيتحدث ترامب في الملتقى، إضافةً إلى عددٍ من قادة السياسة في العالم ومنهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام ، محسن رضائي بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتجاهل انعدام الحرية والديمقراطية والانتهاك الواسع لحقوق الانسان في السعودية من اجل النفط والمال.

وفي صفحته الشخصية على الانستغرام كتب رضائي: السيد ترامب! لقد وصلتَ الى الرياض وقد خلق الشعب الايراني ملحمة كبرى حدت بالعالم الاشادة بها. ما قام به الشعب الايراني اثبت بان الحرية والسيادة الشعبية تسودان في ايران.

واضاف: ألا تريد ان تسال مضيفك لماذا لا تتوفر الحرية والديمقراطية في السعودية؟ ألست تدعي الديمقراطية؟ اذن لماذا تسحق ذلك من اجل النفط والمال؟ وتتجاهل الانتهاك الواسع لحقوق الانسان وغياب الحد الادنى من حقوق المواطنة في السعودية؟ وفي ضوء هذه الامور لو تحدثتَ ضد ايران، ألا يسخر العالم منك؟.

كما تساءل عدد من المحللين الأمريكيين شاركوا في برنامج تلفزيوني على قناة (سي أن أن) عن سر الحفاوة الكبيرة والاهتمام البالغ من قبل السعودية بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أنه كان قد هاجم الإسلام العام الماضي.

وخصصت قناة (سي أن أن) الأمريكية حلقة الجمعة من برنامج (State of America) لمناقشة زيارة الرئيس ترامب إلى الرياض، التي ستكون أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في البيت الأبيض، حيث استغرب المشاركون الحفاوة والاهتمام والاستعداد المبالغ به من قبل المملكة لاستقبال الرجل الذي كان العام الماضي يُهاجم الإسلام، واتخذ قرارا فور وصوله إلى الحكم يمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأمريكية.

وفي اليمن أعلنت وحدة الدفاع الجوي في الجيش واللجان الشعبية تمكنها من استهداف طائرة حربية سعودية من طراز (اف 15) بشمال محافظة صعدة.

ووصفت وحدة الدفاع الجوي اليمنية السلاح بالمناسب وانه محلي الصنع، موضحة انه قد تمكن من اسقاط الطائرة والتي تم التاكد من سقوطها في نجران جنوب السعودية.

وجاءت العملية بعد ساعات من تأكيد مصدر عسكري اطلاق القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ من طراز (بركان 2) على العاصمة السعودية الرياض.

هذا ولقي عدد من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وجرح آخرون، السبت، إثر قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات لهم غرب محافظة تعز.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد أعطبت، الجمعة، آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الكدحة في مديرية المعافلا بتعز.

كما استشهد مدنيان وجرح أربعة آخرون، السبت، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت أحياء سكنية جنوب العاصمة صنعاء.

وتوافدت حشود جماهيرية كبيرة إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي انطلقت عصر السبت تحت شعار (لا للإرهاب الأمريكي على اليمن).

وحمل المشاركون أعلام الجمهورية اليمنية واللافتات الرافضة للسياسة الأمريكية في المنطقة والداعية لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، دعا، الجمعة الماضية، للخروج الكبير بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للسعودية.



