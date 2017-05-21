* ايران أجبرت المناوئين والحاقدين على التقهقر مرة أخرى، واثلجت صدور الاصدقاء * رئيس الجمهورية: الشعب الايراني هو الفائز وأنحني امامه وأفي بالوعود التي قطعتها * اثبت شعبنا انه شعب متلاحم، وان مشاركة 41 مليون مواطن بالانتخابات خطوة باتجاه تنمية ايران وشموخها * رؤساء وقادة دول في المنطقة والعالم والاتحاد الاوروبي والمرشحون الخاسرون يهنئون روحاني

في اول تصریح له عقب فوزه لولاية ثانية بنسبة فاقت الـ 57%

اسفرت الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة في عموم ايران عن فوز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية، اذ حصل على نسبة اصوات بلغت الـ 57% من المشاركة التي تجاوزت الـ 41 مليونا.

وقد أعرب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله العالي) عن شكره للشعب الايراني على مشاركته الملحمية الواسعة في الانتخابات.

وفي بيان لسماحته، بمناسبة انتخابات يوم 19 ايار/مايو 2017، أعرب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي (دام ظله العالي) عن شكره للشعب الايراني على مشاركته الحماسية الواسعة في هذه الانتخابات.

من جانبه أكد رئيس الجمهورية بعد الإعلان عن فوزه في الإنتخابات إن الفائز في الإنتخابات هو الشعب الإيراني الكبير مؤكداً إنه سيفي بالوعود التي قطعها على نفسه.

وفي تغريدة له على صفحته في توتير، السبت، قال روحاني: إيها الشعب الإيراني الكبير الفائز في الإنتخابات أنتم وإنني احني برأسي أمامكم بخضوع وسوف أفي بالوعود التي قطعتها على نفسي.

وفي كلمة وجهها رئيس الجمهورية عبر التلفزيون عصر السبت أكد أن مشاركة 41 مليونا من أبناء الشعب في الانتخابات خطوة باتجاه تنمية ايران وشموخها، معربا عن شكره للشعب على مشاركته الحماسية.

وفي معرض تقدیره للشعب الایراني عقب فوزه في الانتخابات الرئاسیة الثانیة عشرة قال الرئيس روحاني ان الشعب الایراني بلور تماسكه عبر مشاركته الملحمیة في الانتخابات.

وقال روحاني: ان هذه المشاركة في الانتخابات، أخرجت البلاد من حالة التوقف والشكوك، ووضعتها على درب استمرار التنمية والرقي.

وتابع: أوجه التحية الخالصة الى الشعب الايراني العظيم الذي من خلال مشاركته الواسعة والمؤثرة وذات المغزى الكبير في الانتخابات، قام بخطوة كبرى في سبيل الرقي والمصالح الوطنية وشموخ ايران.. لقد أثبتم انكم شعب متلاحم، ولا يمكن لأي احد ان يورطكم في الصراعات القبلية او بين المدن او القرى.

وأكمل روحاني: ان أصواتكم المنسجمة التي أدليتم بها، أثبتت انكم شعب واحد وحكومة موحدة وتريدون رئيسا للجمهورية خادما لجميع الشعب.

ولفت الى ان الشعب الايراني العظيم هو الفائز الاكبر في هذه الانتخابات.. الفائز في هذه الانتخابات هو الجمهورية الاسلامية.. الفائز في الانتخابات هو الحرية والاستقلال.. الفائز في الانتخابات هي السيادة الوطنية.. لقد كان هذا الفوز فوزا للسلام والمصالحة على التوتر والعنف.. هذا الفوز كان فوزا للوحدة الوطنية على الانشقاق.

ووجه الرئيس الايراني الشكر الى سماحة قائد الثورة المعظم، والمراجع العظام، والمعلمين والحقوقيين والرياضيين وجميع شرائح الشعب، قائلا: من المناسب ان اذكر رجل الاعتدال والبناء، آية الله هاشمي رفسنجاني، حيث اننا نفتقده اليوم، متمنيا ان يحظى بدعم حتى اولئك الذين لم يصوتوا له، وأن يتمكن من صيانة كرامة وشموخ جميع افراد الشعب الايراني، كما أعرب عن تقديرة للسيد محمد خاتمي وحفيد الامام الراحل سيد حسن الخميني، والشيخ علي اكبر ناطق نوري ونائبه اسحاق جهانغيري واسرتي الشهيدين مطهري وبهشتي.

ونوه الى ان الانتخابات انتهت اليوم، وقد أصبحت رئيسا لجميع الشعب الايراني حتى الذين كانوا يعارضون سياساتي، مؤكدا انني أمدُّ يد العون والصداقة الى جميع شرائح الشعب.

ودعا روحاني دول المنطقة الى التعاون والتضامن من اجل إرساء السلام والامن الاقليميين بمشاركة الجميع.

وصرح الرئيس روحاني: ان شعبنا يرغب بالحياة في ظل السلام والصداقة مع العالم لكنه في الوقت نفسه يرفض اي نوع من الاذلال والتهديد، وهذا هو الرسالة التي يود شعبنا توجيهها الى كافة الدول ويتوقع من هذه الدول وخاصة دول الجوار والقوى الكبرى ان تستمع الى هذه الرسالة.

وتابع: ان الانتخابات حملت الى دول الجوار والمنطقة رسالة مفادها، ان توفير الأمن في المنطقة لا يتم الا من خلال تعزيز الديمقراطية وحكم الشعب واحترام آرائه وليس بواسطة الاعتماد على القوى الخارجية.

واكد رئيس الجمهورية: اننا نشعر بالفخر بقوتنا المسلحة الباسلة في الجيش وحرس الثورة والتعبئة والأمن الداخلي لتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وفي الداخل. وتعهد الرئيس روحاني بالوفاء ببرامجه الانتخابية ومتطلبات الشعب وانه سيسير في هذا الطريق مع ثقته بالدعم المستمر من الشعب الايراني.

وقد أعلن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، فوز حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقال: إن روحاني حصل على 23 مليونا و549 الفا و616 صوتا، بنسبة 57 بالمائة.

فيما حصل ابراهيم رئيسي على 15 مليونا و786 الفا و449 صوتا، بنسبة 38 بالمائة.

وحصل مصطفى ميرسليم على 478 الفا و215 صوتا ومصطفى هاشمي طبا على 215 الفا و450 صوتا.

وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 41 مليونا و220 الفا و131 من اجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، أي ان نسبة المشاركة بلغت 73 بالمائة.

كما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في محافظة طهران، ان عدد الناخبين في هذه المحافظة بلغت نسبتهم 70 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.

وبمناسبة فوزه بولاية ثانية هنأ عدد من رؤساء وقادة الدول الرئيس روحاني ومن بينهم الأمين العام لحزب الله لبنان سماحة السيد حسن نصر الله، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وامير الكويت الشيخ صباح احمد الجابر الصباح ورئيس التحالف الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان، والرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية عبدالله عبدالله، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الآذربايجاني الهام عليوف، ورئيس الوزراء الهندي (نارندرا مودي)، ورئيس الوزراء الباكستاني (محمد نواز شريف) ورئيس الوزراء الايطالي (بائولو جنتيلوني)، ووزير خارجيته (انجلينو الفانو)، ووزير الخارجية البريطاني (بوريس جونسون)، برقيات تهنئة الى الرئيس روحاني بمناسبة فوزه حيث تمنوا الموفقية له في مهمته، وأعلنوا استعداد بلدانهم للتعاون مع ايران على الصعيدين الدولي والثنائي.

وفي بيان هنأ المكتب السياسي لحركة 'امل'، الرئيس الشيخ حسن روحاني بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران لمرة ثانية.

كما هنأت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني الرئيس روحاني بهذه المناسبة معلنة استعداد الاتحاد الاوروبي للتعاون مع ايران.

وقالت موغريني في صفحتها على موقع تويتر: إن الايرانيين سجلوا مشاركة ملحمية في حياتهم السياسية وانا أهنئ روحاني على ما حصل عليه من الرصيد الشعبي.

فيما هنأ خافيير سولانا المنسق السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، أيضاً الرئيس حسن روحاني بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وفي اشارة منه الى الانتخابات الرئاسية كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في صفحته على موقع اينستغرام: مدينون لكل الشعب الايراني الذي حافظ مرة أخرى على اقتدار ايران وأمنها ورفعتها.

وأكد ان استقرارنا قائم على الشعب الذي يدلي بصوته - خلافا للآخرين- وليس على التحالفات. مشددا على ضرورة احترام الشعب الايراني الذي طالما كان مستعدا للتعاطي والتعامل مع الآخرين.

هذا وهنأ المرشح سيد مصطفى هاشمي طبا الرئيس المنتخب حسن روحاني، بفوزه بالانتخابات الرئاسيّة، مثنيًا على الملحمة الجديدة التي سطرها الشّعب الايراني.

وتمنى هاشمي طبا التوفيق للرئيس روحاني كما تقدم بالشكر الى ابناء الشعب.

كذلك أصدر المرشح، مصطفى مير سليم، بيانا تمنى فيه الموفقية للرئيس المنتخب، معربا عن شكره وتقديره للشعب الايراني على مشاركته الملحمية في الانتخابات.





