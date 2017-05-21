*سلاح الجو السوري يدك تجمعات إرهابيي “داعش” في محيط دير الزور * 15 شهيداً و 63 جريحاً من المدنيين نتيجة الإعتداءات الإرهابية على حيي هرابش والجورة

خرج أكثر من 260 مسلحاً والعشرات من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر السبت، وذلك في إطار الدفعة الأخيرة من المسلحين في الحي والتي سيتم مع نهاية تنفيذها إعلان مدينة حمص بالكامل خالية من السلاح والمسلحين.

وذكر مراسل سانا في حمص أنه خرجت من حي الوعر صباح السبت 11 حافلة على متنها 400 شخص بينهم 103 مسلحين باتجاه مدينتي إدلب وجرابلس وذلك بإشراف الهلال الأحمر السوري والشرطة العسكرية الروسية وقوى الأمن الداخلي.

وأشار المراسل إلى خروج 347 شخصا الجمعة بينهم 158 من مسلحي حي الوعر الرافضين لاتفاق المصالحة باتجاه الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

ولفت مراسل سانا إلى أن خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر مستمر حاليا حيث ستدخل بعد إتمامها وحدات قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن داخل الحي بالتوازي مع دخول ورشات الصيانة للمباشرة بعملية التأهيل والإصلاح داخل الحي علما أنها بدأت منذ أيام بعملية تأهيل الطرق المؤدية إلى الحي.

ومنذ بدء خروج المسلحين من حي الوعر في آذار الماضي عاد إلى الحي عشرات الأشخاص من عائلات المسلحين من المخيمات التي خرجوا إليها في جرابلس وإدلب حيث التشرد والضياع والأوضاع الإنسانية والصحية السيئة وقامت الجهات المعنية في محافظة حمص باستقبالهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.

خروج دفعة من المسلحين وعائلاتهم في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من التسوية في حي برزة بدمشق

في السياق بدأ صباح السبت خروج الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة على الأطراف الشرقية لدمشق وذلك في اطار تنفيذ اتفاق التسوية القاضي بإنهاء المظاهر المسلحة في الحي تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة اليه.

وذكر موفد سانا إلى منطقة برزة أن عددا من الحافلات تجمعت في المنطقة لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية في حي برزة تمهيدا لاخراجهم باتجاه الريف الشمالي.

وتم في ال12 من الشهر الجاري اتمام المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة في برزة وحي تشرين عبر خروج 1246 شخصا بينهم 718 مسلحا باتجاه الريف الشمالي.

وكانت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أنجزت الاثنين الماضي مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها المتاخمة لمنطقة برزة بعد سلسلة عمليات دقيقة كبدت خلالها إرهابيي ” جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

ميدانياً وجه سلاح الجو في الجيش السوري ضربات مكثفة على تجمعات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط دير الزور من الجهة الجنوبية.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن الطيران الحربي السوري نفذ سلسلة من الغارات الجوية على ما تبقى من المناطق التي تسلل إليها إرهابيو تنظيم “داعش” مؤخراً في منطقة المقابر ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

وأسفرت عمليات الجيش السوري الخميس ضد مقرات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط المقابر ومحيط الفوج 137 عن مقتل 14 إرهابياً للتنظيم التكفيرى وتدمير مربض هاون وعربة مركب عليها رشاش.

من جانب آخر ارتقى 15 شهيدا وأصيب 63 شخصا بجروح معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي بالقذائف على حيي هرابش والجورة بمدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن إرهابيي تنظيم “داعش” قصفوا السبت بقذائف الهاون منازل المواطنين في حيي الجورة وهرابش ما تسبب باستشهاد 15 شخصا وإصابة 63 آخرين بجروح معظمهم أطفال ونساء من بينهم حالات خطرة إضافة إلى وقوع أضرار مادية بعدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار مدير الصحة بدير الزور الدكتور عبد النجم العبيد في تصريح لـ سانا إلى أن “المصابين يتم نقلهم إلى النقطة الطبية في حي هرابش والمستوصف العسكري في المطار لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وفق الإمكانات المتاحة” مبينا أن “قذائف التنظيم الإرهابي على الأحياء الشرقية من المدينة ازدادت خلال الساعات الماضية”.

وارتقى الخميس3 شهداء نتيجة قصف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف الصاروخية حي القصور السكني في مدينة دير الزور.