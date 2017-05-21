واصل الأسرى الفلسطينيون معركتهم النضالية في مواجهة السجان الصهيوني، إذ دعت "اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب" لاعتبار الاثنين يوم إضراب شامل في كافة الأراضي المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، نصرة للمعتقلين المضربين لليوم الـ34 على التوالي، علماً بأن بعضهم توقف أيضاً عن شرب الماء في خطوة تصعيدية.

وقد أكدت "اللجنة الإعلامية" المركزية لـ"إضراب الكرامة"، أن قيادة الإضراب تمسك وبقوة بزمام إدارة المعركة، واصفة هذه المرحلة بأنها الأشد حساسية وصعوبة.

وشدد رئيس اللجنة عبد الفتاح دولة على ضرورة الارتقاء بالفعاليات المساندة للأسرى في كل مكان، من أجل تشكيل ضغط حقيقي على حكومة الكيان، وأذرعها القمعية وصولاً لتلبية المطالب العادلة للمعتقلين.

في غضون ذلك، أفاد رئيس "الهيئة العليا لمتابعة" شؤون الأسرى أمين شومان بأن ما تسمى إدارة "مصلحة سجون" الاحتلال قامت بنقل المئات من المعتقلين المضربين إلى المشافي الميدانية التي أقيمت بجانب السجون، جراء انهيار الوضع الصحي لهم.

وكشف "شومان" عن أن عدداً من مدراء سجون العدو قد قاموا بتهديد الأسرى، وتوعدوهم بمواصلة الضغوط عليهم لحين فك إضرابهم.

من جهتها، أشارت المحامية فرح بيادسة إلى أن تدهوراً إضافياً طرأ على صحة الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية" أحمد سعدات، وكذلك الحال بالنسبة للأسير الصحفي المضرب محمد القيق، موضحة أن سلطات الاحتلال ما تزال تماطل في السماح للمحامين بزيارة الأسرى.

وأضافت "إن هذه السياسة مستمرة، وحتى الزملاء الذين سمح لهم بمقابلة بعض الأسرى واجهوا عراقيل، وذلك على الرغم من صدور قرار من محكمة الاحتلال برفع الحظر عن زيارة المحامين!".

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من مواطن أصيبوا خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة تحت عنوان "جمعة الغضب".

وفي غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على معبر قلنديا شمال القدس.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الفتاة (14 عاما) قامت برفع سكين بنية تنفيذ عملية طعن ضد الجنود المتواجدين على المعبر الفاصل بين القدس ورام الله عند مخيم قلنديا، فيما رد الجنود عليها برشها بغاز الفلفل والسيطرة عليها واعتقالها ونقلها إلى جهة مجهولة.

على الصعيد ذاته أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واستنفرت قواتها في المنطقة، بزعم تعرض مستوطن للطعن برأسه.

فيما قالت وسائل إعلام عبرية أن المستوطن (30 عاما) أصيب بجروح بعد تعرضه للرشق بزجاجات فارغة، وأن إصابته وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة، وأن المستوطن المصاب أكد أن 3 شبان هاجموه ما أدى إلى إصابته.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية المكان، وبدأت بالبحث عن المنفذين، وانتشرت قوات راجلة أوقفت عشرات الشبان في محيط سور القدس من جهة بابي العامود والساهرة.