بيعت لوحة للفنان جان ميشيل باسكيات رسمها عام 1982 برقم قياسي بلغ 110.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك مساء الخميس.

وقالت دار سوذبي للفن المعاصر إن سعر لوحه (دون عنوان) يعد قياسيا بالنسبة إلى أعمال باسكيات. كما تشكل سعراً قياسياً لفنان أميركي في مزاد علني. واللوحة أشبه برسم الغرافيتي على الجدران وتصور وجها على شكل جمجمة.

وقال غريغوار بيلولت، رئيس قسم الفن المعاصر في الدار: (الليلة، دخل جان ميشيل باسكيات موسوعة الفنانين الذين تخطت أعمالهم حاجز 100 مليون دولار، ليلحق ببيكاسو وجياكوميتي وبيكون ووارهول)، وفق (رويترز).

واشترى القطعة جامع تحف ياباني ورجل أعمال التجارة الإلكترونية يوساكو مايزاوا بعد منافسة استمرت 10 دقائق وشاهدها الآلاف مباشرة على موقع إنستغرام.

وقال مايزاوا الذي يخطط لعرض اللوحة في متحفه في تشيبا باليابان: (عندما رأيت هذه اللوحة، شعرت بالكثير من الإثارة والامتنان لمحبي الفن).

لوحة (بدون عنوان) كانت مجهولة تقريباً قبل أن يكشف النقاب عنها في سوذبي منذ أسابيع. وقال المزاد إنها لا تزال في نفس المجموعة الخاصة منذ أن تم شراؤها في مزاد في عام 1984 بمبلغ 19 ألف دولار.