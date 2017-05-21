  • الأحد ٢٤ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194023 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: منوعات  
بيع لوحة (دون عنوان) برقم قياسي

بيع لوحة (دون عنوان) برقم قياسي

بيعت لوحة للفنان جان ميشيل باسكيات رسمها عام 1982 برقم قياسي بلغ 110.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك مساء الخميس.

وقالت دار سوذبي للفن المعاصر إن سعر لوحه (دون عنوان) يعد قياسيا بالنسبة إلى أعمال باسكيات. كما تشكل سعراً قياسياً لفنان أميركي في مزاد علني. واللوحة أشبه برسم الغرافيتي على الجدران وتصور وجها على شكل جمجمة.

وقال غريغوار بيلولت، رئيس قسم الفن المعاصر في الدار: (الليلة، دخل جان ميشيل باسكيات موسوعة الفنانين الذين تخطت أعمالهم حاجز 100 مليون دولار، ليلحق ببيكاسو وجياكوميتي وبيكون ووارهول)، وفق (رويترز).

واشترى القطعة جامع تحف ياباني ورجل أعمال التجارة الإلكترونية يوساكو مايزاوا بعد منافسة استمرت 10 دقائق وشاهدها الآلاف مباشرة على موقع إنستغرام.

وقال مايزاوا الذي يخطط لعرض اللوحة في متحفه في تشيبا باليابان: (عندما رأيت هذه اللوحة، شعرت بالكثير من الإثارة والامتنان لمحبي الفن).

لوحة (بدون عنوان) كانت مجهولة تقريباً قبل أن يكشف النقاب عنها في سوذبي منذ أسابيع. وقال المزاد إنها لا تزال في نفس المجموعة الخاصة منذ أن تم شراؤها في مزاد في عام 1984 بمبلغ 19 ألف دولار.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1492 sec