نافع الكعبي - أعلن تنظيم "داعش" الإجرامي، مسؤوليته عن تفجيري ابو دشير جنوبي العاصمة بغداد، وتفجيري البصرة. وقالت وكالة "رويترز" في خبر لها: إن تنظيم داعش اعلن مسؤوليته عن التفجيرين الذين وقعا في مدخل منطقة ابو دشير جنوبي العاصمة بغداد، والتفجيرين الذين وقعا في محافظة البصرة مساء الجمعة".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة، جنوباً، مساء الجمعة، سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات من المدنيين بالاضافة الى عدد منتسبي الاجهزة الامنية، تبناها تنظيم داعش الإرهابي، فيما فرضت القوات العراقية، السبت، إجراءات أمنية مشددة عند مداخل العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة تحسباً لأية هجمات جديدة محتملة.

واعلنت قيادة عمليات البصرة، أن" السيارتين المفخختين قدمتا من منطقة الرطبة في محافظة الأنبار، وان انفجارهما ادى الى سقوط شهداء وجرحى، وأن أحد الانتحاريين كان يعيش في تركيا، بينما افاد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن مساء الجمعة باستشهاد واصابة 28 شخصًا، بينهم عناصر من قوات الشرطة والجيش العراقي بانفجار عجلة مفخخة، والتصدي لمهاجمين انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين جنوبي العاصمة.

وكان معن قد قال في بيان له في وقت سابق من مساء الجمعة انه "بعد المعلومات والمتابعة اﻻستخباراتية والشك بعجلتين في سيطرة مدخل "ابو دشير" الشمالي وأثناء عملية التفتيش انفجرت العجلتان اللتان تبين انهما مفخختان. وأضاف: أن الحصيلة بلغت استشهاد 13 شخصا واصابة 15 اخر بانفجار العجلة الأولى عند دخول التفتيش". وأوضح ان "العجلة الثانية تبعد 30 مترا عن الاولى، وأنه بعد ملاحظة تفجيرها ترجل الانتحاري فتصدى له احد عناصر اللواء السابع الفوج الثالث في الجيش وتم قتله، إلا أن انتحاريًا اخر كان معه في السيارة الثانية التي لم تنفجر". وتابع العميد معن ان من بين الضحايا عناصر من المنتسبين في القوات الأمنية.

وبشأن تفجيري البصرة قال العميد معن وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية: ان حصيلة تفجيري البصرة قد بلغ 11 شهيدا، واكثر من 30 جريحا. وأضاف: ان اغلب الجرحى قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم باستثناء سبعة لازالوا يرقدون بالمستشفى. وشهدت معظم الشوارع في وسط بغداد مساء الجمعة اختناقات مرورية على خلفية إجراءات مشددة فرضتها القوات الأمنية عند نقاط التفتيش.

وكان مصدر في الشرطة العراقية قال: ان قوة امنية تمكنت مساء الجمعة من تفكيك سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد". واضاف المصدر ان "تفكيك السيارة لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية او مادية".

وفي جنوب العراق، أعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي، إن "القوات الأمنية تمكنت بالاعتماد على معلومات استخبارية من احباط هجمتين بعجلتين مفخختين قادمتين من صحراء الرطبة ويقودهما انتحاريان"، مبيناً أن "قيادة العمليات قامت في ضوء المعلومات الاستخبارية بإنشاء سبعة خطوط صد خارج مركز المحافظة تمتد لمسافة 80 كم، وكانت هناك مراقبة أمنية شديدة للطريق المؤدي الى البصرة من قبل مديرية الاستخبارات وخلية الصقور الاستخبارية، وتم رصد المفخختين بجهد أمني دقيق".

ولفت الشمري الى أن "العجلة المفخخة الأولى كانت ملاصقة لحافلة يستقلها ركاب مدنيون، ولم يستطع الجنود في سيطرة الرميلة من عزل العجلة المفخخة عن الحافلة، وبالتالي أدى انفجارها في السيطرة الى استشهاد ثلاثة عسكريين وخمسة من ركاب الحافلة، وإصابة عدد آخرين من بينهم سبعة زوار ايرانيين". وأشار قائد العمليات الى أن "العجلة المفخخة الثانية سلكت طريقاً ترابياً، ثم قام سائقها الانتحاري بمهاجمة نقطة تفتيش تابعة للشرطة، ثم قامت القوات بمحاصرته، ففجر سيارته، ومن ثم فجر نفسه بحزام ناسف دون أن يوقع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية"، مضيفاً أن "هذا الانتحاري الذي كان يقود العجلة الثانية ضبطت بحوزته وثيقة تفيد بأنه كان متواجداً في تركيا، والاستخبارات بدأت التحقيق لتحديد هويته بشكل دقيق".

وأكد الشمري أن "القوات الأمنية ما كانت لتتمكن من احباط الهجوم الارهابي لو لا المعلومات الاستخبارية المسبقة"، معتبراً أن "الأوضاع عادت الى ما كانت عليه بشكل طبيعي، وتم فتح الطرق التي تم اغلاقها خلال عملية التصدي للهجوم".

* أربع سيارات ملغمة تستهدف أمن جنوب العراق

بدوره، كشف قائد عمليات الرافدين اللواء علي الدبعون عن استنفار جميع القوات الامنية ضمن قاطع العمليات في المحافظات الاربعة [ذي قار وميسان والمثنى وواسط] على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود اربعة سيارت ملغمة تستهدف امن المحافظات الجنوبية.

وقال الدبعون في تصريح صحفي: ان قيادة العمليات وجهت بتواجد جميع القيادات الامنية ضمن السيطرات الخارجية والاشراف على عمليات التفتيش الدقيق ونصب سيطرات مفاجئة على جميع الطرق الخارجية، مشيرا الى ان انتشار امني كثيف في شوارع المحافظات الأربع مع غلق جميع الطرق النيسمية لمنع دخول اي سيارة مشبوهة الى داخل المدن".

ولفت الى ان " الاجهزة الامنية ستشدد من اجراءات التفتيش في جميع السيطرات الخارجية ومنع وقوف المركبات على جوانب الطرق في اطار الخطة الامنية لمواجهة هذا التهديد".

* تشديد الإجراءات الأمنية بعد التفجيرات

وفرضت القوات العراقية، السبت، إجراءات أمنية مشددة عند مداخل العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة تحسباً لأية هجمات جديدة قد يشنها تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، أ ن "التشديد الأمني الذي تشهده بغداد يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القوات العراقية على خلفية الهجمات بالسيارات المفخخة التي ضربت بغداد والبصرة الليلة الماضية"، مشيراً إلى ورود معلومات استخبارية تفيد بنية "داعش" استهداف المدن التي لا تشهد معارك لتخفيف الضغط عن عناصره في الموصل.

* تطهير أحياء جديدة بالموصل

ميدانياً، اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، العمليات الخاصة الثانية انهاء مهمته في الجانب الايمن من الموصل بعد استعادته حي الورشان. واضاف في بيان له: ان العمليات الخاصة الاولى والثالثة على وشك الانتهاء من حيي الربيع والنجار، ليعلن جهاز مكافحة الارهاب استعادته 48 حيا في الساحل الايمن واتمام مهامه"

وفي السياق، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، عن استكمالها تطهير منطقتي الاقتصاديين و17 تموز في ايمن الموصل، فيما اشار الى انه تمت السيطرة على 80 هدفا وقتل 172 قناصا.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: ان قطعات الشرطة الاتحادية استكملت تحرير وتطهير مناطق الاقتصاديين و17 تموز بالكامل ونصبت المتاريس والحواجز باتجاه النجار والشفاء في الساحل الايمن من الموصل"، مبينا ان "عملية التطهير اسفرت عن قتل 66 ارهابيا وتدمير 13 عجلة مفخخة و9 دراجات نارية ومضافات ومواضع للرشاشات الاحادية".

وبشأن الحصيلة الاجمالية لعمليات الشرطة الاتحادية منذ انطلاق معركة ايمن الموصل، اكد جودت ان "قوات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على 80 هدفا مرسوما لها، وقتلت 172 قناصا ودمرت 373 عجلة مفخخة بينها 5 جرافات و321 دراجة نارية ملغمة"، مشيرا الى "انها اجلت 40 الف عائلة نازحة واعدنا 10 الف عائلة الى محل سكناها، وقدمنا 55 الف سلة غذائية منذ انطلاق معركة ايمن الموصل".

يذكر ان القوات الامنية تواصل عمليات تحرير ما تبقى من الساحل الايمن في مدينة الموصل، حيث احرزت تقدما كبيرا وكبدت تنظيم "داعش" خسائر فادحة بالارواح والمعدات.

وفي شرق العراق، احبط الحشد العشائري هجوما لتنظيم "داعش" على نقطتي مرابطة للحشد العشائري شرق بعقوبة في محافظة ديالى، فيما أفاد مصدر أمني بمقتل قيادي بارز لدى التنظيم أثناء الاشتباك مع المهاجمين. واعلن عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري: إن "الحشد العشائري في منطقة شروين (45 كم شرق بعقوبة) احبط، مساء الجمعة، هجوما لتنظيم داعش على اثنين من نقاط المرابطة التابعة للحشد العشائري والقريبة من ضفاف نهر ديالى قرب حوض الزور". وأضاف الجبوري: أن الحشد لم يعط اية اصابات نتيجة الاشتباكات مع داعش".

الى ذلك، ذكر مصدر أمني في المحافظة، أن "القوات التي احبطت الهجوم تمكنت من قتل ابو صلاح الملقب بالأعور، وهو احد ابرز قادة داعش في حوض الزور وهو عراقي الجنسية". وتتعرض نقاط المرابطة للحشد العشائري في شروين الى هجمات إرهابية انطلاقا من منطقة الزور التي تشكل نقطة مهمة لانتشار خلايا تنظيم "داعش"، وفقا لمصادر أمنية.

* إحباط هجوم لداعش على الحشد الشعبي بناحية البغدادي

وأفاد مصدر امني، السبت، بان تنظيم "داعش" شن هجوماً على الحشد الشعبي في ناحية البغدادي اثناء العاصفة الترابية. وقال المصدر: شنت عصابات داعش الإرهابية هجوماً على نقطة تابعة للحشد الشعبي بمنطقة يوردى في ناحية البغدادي اثناء العاصفة الترابية". وأضاف: أن الهجوم اسفر عن استشهاد منتسب وإصابة اربعة منهم، ومقتل داعشي وهروب ثلاثة انتحاريين كانوا متنكرين بالزي العسكري".

* داعش يحرق حقول الحنطة في قرية محررة شمال بعقوبة

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، ان تنظيم "داعش" احرق اكثر من 100 دونم من محصول الحنطة في قرية محررة شمال بعقوبة.

وقال مدير ناحية العظيم (64كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز: ان تنظيم داعش الارهابي احرق اكثر من 100 دونم من محصول الحنطة في قرية البو طراز (5كم شمال العظيم)".

واضاف العبيدي: ان حرق محصول الحنطة فعل ارهابي يراد منه محاصرة القرى المحررة اقتصاديا وقطع مصادر رزقها"، داعيا الجهات الحكومية الى "تعويض الاسر المتضررة من جرائم تنظيم داعش".

وكانت مئات الدونمات من محصول الحنطة للقرى المحررة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تم احراقها في الاسبوع الماضي من قبل تنظيم "داعش".

* الناتو يبحث المشاركة بمقاتلة داعش في العراق وسوريا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يبحث قضية المشاركة بمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، متوقعا اتخاذ قرار بذلك في وقت "قريب جدا".

وقال الأمين العام للحلف لوكالة "بلومبرج" بحسب "سبوتنيك"، "لقد قدم حلف شمال الأطلسي الدعم للتحالف الدولي بمحاربة تنظيم "داعش". الناتو يساعد من خلال تقديم طائرات الاستطلاع ومن خلال تدريب القوات العراقية.

وأضاف: أن مسألة هل يستطيع حلف الناتو المساعدة بأكثر من ذلك، وكذلك هل هناك حاجة لانضمام حلف الناتو للتحالف الدولي، وأن يصبح عضواً رسميا؟.. يتم بحث هذه القضية في الوقت الحالي، أتوقع أنه سيتم اتخاذ القرار في وقت قريب جدا".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن المؤيدين للفكرة يؤكدون أن، "هذا سوف يوفر دعما سياسيا أقوى، ويمكننا زيادة التنسيق مع حلفائنا، الذين هم بالفعل أعضاء في التحالف".