اشترت أميركية تقطن في شبة جزيرة لونغ بيتش بولاية واشنطن كبسولة الإنقاذ أو البقاء على قيد الحياة المضادة لمختلف الكوارث الطبيعية، مثل موجات المد البحري تسونامي والزلازل والحرائق الشديدة وأي كارثة أخرى بسعر 13.500 دولار أميركي، لتصبح أول شخص في العالم يقتني منزلاً يقي حياته من التقلبات الجوية الخطيرة.

وتعمل صاحبة الكبسولة الكروية الحمراء لدى شركة مايكروسوفت وتدعى جين جونسون، والتي قالت إنها ستقوم باختبار الكبسولة بأسرع الطرق للتأكد من مواصفاتها، مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم حرصها على اقتناء كبسولة الحياة، إلا أنها تظل أفضل الخيارات المتاحة.

وقالت جونسون في حوارها مع صحيفة سياتل تايمز الأميركية (اشتريت الكبسولة لتمنحني راحة البال ولكي أستطيع النوم في المساء من دون قلق)، مضيفة (لكنها تبدو لي رهيبة ومخيفة).

وتعتبر الكبسولة الخيار الأفضل للأسر والعائلات التي تواجه في بلدانها مخاطر الكوارث الطبيعية، لكن يظل سعرها باهظا جدا، حيث يصل سعر الكبسولة التي تكفي شخصين فقط 13.500 دولار أميركي، أما الكبسولة التي تستوعب أربعة أشخاص فيبلغ سعرها 17.500 دولار أميركي.