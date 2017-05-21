الرئيس الجزائري يفوض رئيس مجلس الأمة لتمثيله بالقمة العربية الأمريكية عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في قمة الدول العربية والإسلامية التي ستبدأ غدا الأحد، في الرياض بالسعودية. حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.