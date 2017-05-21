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|رقم الخبر: 194018
|تاريخ النشر: أيار 20, 2017
|الوقت: 19:54
|الاقسام: عربيات
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الرئيس الجزائري يفوض رئيس مجلس الأمة لتمثيله بالقمة العربية الأمريكية
عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في قمة الدول العربية والإسلامية التي ستبدأ غدا الأحد، في الرياض بالسعودية. حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "تلبية للدعوة التي تلقاها من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، لتمثيله في قمة الدول العربية والإسلامية التي ستجري بتاريخ 21 مايو 2017 بالرياض"، وسيرافق رئيس مجلس الأمة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.
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