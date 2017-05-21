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رقم الخبر: 194017 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
عماد الطرابلسي يعترف بجرائمه ويعتذر للشعب التونسي عن فساد نظام بن علي

عماد الطرابلسي يعترف بجرائمه ويعتذر للشعب التونسي عن فساد نظام بن علي

أدلى أشهر أفراد عائلة زين العابدين بن علي مساء الجمعة بشهادة غير مسبوقة حول الفساد في عهد الرئيس التونسي المخلوع وعبّر عن اعتذاراته للشعب التونسي.

وسجلت إفادة عماد الطرابلسي، ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع، في السجن الذي أودع فيه منذ ثورة 2011، وبثته القناة الوطنية خلال جلسة نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة رصد انتهاكات حقوق الانسان في العقود الأخيرة.

وروى عماد الطرابلسي كيف اصبح أحد أثرياء البلاد في عهد بن علي، وتحدث عن الفساد في البلاد بفضل مشاركة رجال جمارك وموظفين كبار ووزراء، وقال رجل الأعمال "كنا نملك عمليا احتكار تجارة الموز"، وكان الطرابلسي يعمل ايضا في قطاعي العقارات وتجارة المشروبات الكحولية، وأوضح أنه اذا حاول رجل اعمال آخر منافسته "كنا نعلق" حمولته.

وقدم الطرابلسي اعتذارات، قائلا "ارتكبت أخطاء واعترفت بذلك، أعتذر للشعب التونسي". وأضاف "مرت سبع سنوات، أريد أن ينتهي ذلك، كان عمر ابنتي عشرة اشهر عندما تركتها وعمرها اليوم ثماني سنوات، أريد حريتي".

 
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مصدر الخبر: تونس/ وكالات
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