تواصل القوات السعودية ولليوم الحادي عشر، استهدافها الهمجي لبلدة العوامية وجوارها، مستقدمةً المزيد من الجرافات في محاولة لهدم الحي، فيما عمدت فرقها إلى استهداف محولات الكهرباء وتدمير المنازل والمساجد.

وقد شهدت ساعات الليل من يوم الجمعة ـــ السبت، استهداف "حي الريف" السكني بالرصاص ما أدى إلى تحطيم واجهات المنازل والمحلات التجارية.

وجرى استهداف محولات الكهرباء شمال البلدة بالرصاص، فيما سقطت 15 قذيفةً على "حي المسورة" الأثري، بالتزامن مع اشتداد الهجوم على البلدات المجاورة في خطوة للتعبير عن الفشل الذريع في تنفيذ السلطات لمخططاتها في البلدة.

ووسّعت قوات الاجتياح عدوانها فبثت الذعر في نفوس أطفال بلدة الخويلدية التي تبعد ثلاثة كيلو مترات عن العوامية، وتعرّض سكانها الى الاعتداء، حيث هطلت نيران القذائف والرصاص الحي بشكل عشوائي على المنازل.

كما تعرض حيّ الزارة، إلى عدوان أمني من القوات السعودية، حيث يعيش أهله دون كهرباء منذ أربعة أيام.

وفي السياق عينه، يستمر العدوان في استهداف المساجد داخل وخارج العوامية، إذ هدمت القوات اثنين منها حتى الآن، فيما تعرض عدد آخر للرصاص والدمار في بعض أجزائه.