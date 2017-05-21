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رقم الخبر: 194014 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
عميل صهيوني عراقي الجنسية في قبضة الأمن العام اللبناني
في إنجاز أمنيّ جديد

عميل صهيوني عراقي الجنسية في قبضة الأمن العام اللبناني

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها أنه "في إطار متابعة عمليات مكافحة التجسس لصالح العدو الاسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة

اوقفت المديرية العامة للامن العام العراقي (م.ي) بجرم التواصل مع العدو الاسرائيلي وجمع المعلومات لصالحه".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبأنه تم تجنيده من قبل احد ضباط جهاز TASA ELITE التابع لوزارة حرب العدو الذي ينشط في مجال العمليات الخارجية في الدول العربية، وتنفيذ الاغتيالات، وتدريب المقاتلين، وطلب إليه تزويده بمعلومات أمنية عن الجيش اللبناني، وشخصيات في لبنان، الى جانب محاولة تجنيد اشخاص اخرين لتأليف شبكة تخريبية في الداخل اللبناني، كما اقدم على ربط مُشغِّله الاسرائيلي بشقيقه الموجود في العراق بهدف جمع معلومات عن نشاط السلطات العراقية. بعد انتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي اعضاء الشبكة وسوقهم الى العدالة".

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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