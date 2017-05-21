وأوضحت الصحيفة أن درجة الحرارة لم تتراجع خلال الأيام الماضية في تيلانجانا عن 40 درجة مئوية، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى 47 درجة. تجدر الإشارة إلى أن موجة الحر الشديد التي ضربت الهند في عام 2015 أودت بحياة أكثر من 3ر2 ألف شخص، بينهم 600 في تيلانجانا، فيما حصد الحر في عام 2016 أرواح نحو 700 شخص.