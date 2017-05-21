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رقم الخبر: 194013 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: دوليات  
موجة حر تودي بحياة 167 شخصا في الهند

موجة حر تودي بحياة 167 شخصا في الهند

أفادت صحيفة Deccan Chronicle بمصرع 167 شخصا على الأقل في ولاية تيلانجانا الهندية منذ أول أبريل الماضي، بسبب موجة حر هناك

وأوضحت الصحيفة أن درجة الحرارة لم تتراجع خلال الأيام الماضية في تيلانجانا عن 40 درجة مئوية، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى 47 درجة.  تجدر الإشارة إلى أن موجة الحر الشديد التي ضربت الهند في عام 2015 أودت بحياة أكثر من 3ر2 ألف شخص، بينهم 600 في تيلانجانا، فيما حصد الحر في عام 2016 أرواح نحو 700 شخص.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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