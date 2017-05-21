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رقم الخبر: 194012 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: دوليات  
مقتل 5 وفقدان 19 بعد أمطار وفيضانات هايتي

مقتل 5 وفقدان 19 بعد أمطار وفيضانات هايتي

قالت إدارة الحماية المدنية يوم الخميس إن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم وفقد 19 آخرون بعدما هطلت أمطار غزيرة على هايتي. وقالت الإدارة الحكومية في بيان إن المياه غمرت الجداول والأنهار والوديان مما تسبب في وقوع ضحايا وبعض الدمار في البنية التحتية.

وأضافت الإدارة أن 19 صيادا فقدوا من مدينتين ساحليتين في إقليم جراندي أنسي الواقع جنوب هايتي. وذكرت أن 322 شخصا في الملاجئ في نفس الإقليم فيما سعى 20 شخصا لإيجاد ملجأ في مقاطعة نورد كويست.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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