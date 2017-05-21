مقتل 5 وفقدان 19 بعد أمطار وفيضانات هايتي قالت إدارة الحماية المدنية يوم الخميس إن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم وفقد 19 آخرون بعدما هطلت أمطار غزيرة على هايتي. وقالت الإدارة الحكومية في بيان إن المياه غمرت الجداول والأنهار والوديان مما تسبب في وقوع ضحايا وبعض الدمار في البنية التحتية.