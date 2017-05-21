اقتحمت الشرطة في بنغلادش السبت، مكتب زعيمة المعارضة الرئيسية في البلاد بحثا عن "وثائق معادية للدولة"، ما أدى إلى تظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من أنصار حزبها.

وكسر عناصر الشرطة الأقفال للدخول إلى مكتب خالدة ضياء التي شغلت منصب رئيس وزراء مرتين، في هجوم اعتبر حزبها أنه حلقة في سلسلة من تحركات ذات دوافع سياسية ضد المعارضة التي تتحضر لخوض الانتخابات المقبلة، وتجمع المئات من أنصار الحزب الوطني في تظاهرة خارج مبنى المكتب المكون من طابقين والواقع في أحد أحياء دكا الفخمة.

وفتش العشرات من عناصر الشرطة المبنى مدة ساعتين إلا أنهم أفادوا لاحقا "أنه لم يعثر على أي مواد" ذات أهمية بالنسبة للسلطات، وقال أبو بكر الصديق، قائد شرطة حي غولشان حيث يقع المبنى، لوكالة فرانس برس "دخلنا إلى المكتب عقب أمر قضائي بالبحث عن وثائق ضد الدولة وضد الحكومة".