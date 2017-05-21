  • الأحد ٢٤ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194011 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: دوليات  
الشرطة تقتحم مكتب زعيمة المعارضة في بنغلادش

الشرطة تقتحم مكتب زعيمة المعارضة في بنغلادش

اقتحمت الشرطة في بنغلادش السبت، مكتب زعيمة المعارضة الرئيسية في البلاد بحثا عن "وثائق معادية للدولة"، ما أدى إلى تظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من أنصار حزبها.

وكسر عناصر الشرطة الأقفال للدخول إلى مكتب خالدة ضياء التي شغلت منصب رئيس وزراء مرتين، في هجوم اعتبر حزبها أنه حلقة في سلسلة من تحركات ذات دوافع سياسية ضد المعارضة التي تتحضر لخوض الانتخابات المقبلة، وتجمع المئات من أنصار الحزب الوطني في تظاهرة خارج مبنى المكتب المكون من طابقين والواقع في أحد أحياء دكا الفخمة.

وفتش العشرات من عناصر الشرطة المبنى مدة ساعتين إلا أنهم أفادوا لاحقا "أنه لم يعثر على أي مواد" ذات أهمية بالنسبة للسلطات، وقال أبو بكر الصديق، قائد شرطة حي غولشان حيث يقع المبنى، لوكالة فرانس برس "دخلنا إلى المكتب عقب أمر قضائي بالبحث عن وثائق ضد الدولة وضد الحكومة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0715 sec