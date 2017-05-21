قالت وزارة الهجرة الكندية: إن عدد اللاجئين السوريين في كندا بلغ أكثر من أربعين ألف لاجئ منذ تولي رئيس الحزب الليبرالي جستن ترودو رئاسة الوزراء عام 2015.

وتسعى الحكومة إلى استقدام مزيد من اللاجئين عن طريق برنامج اللجوء الحكومي، لكنها تواجه انتقادات بسبب بطء الإجراءات.

وأعطت الحكومة الكندية الحق لخمسة أشخاص كنديين على الأقل أو منظمة أو كنيسة فرصة كفالة عائلة أو أكثر لمدة عام، مقابل الالتزام القانوني بدفع مصاريف العيش والإقامة والمساعدة على التأقلم وإيجاد عمل، ومع زيادة الطلبات قررت الحكومة قبول ألف طلب في العام.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 14 ألف لاجئ سوري جاؤوا بموجب كفالات خاصة، وحصل أكثر من نصفهم على فرصة عمل، ويبقى الآلاف يبحثون عن مصدر رزق كريم.

وأظهر تقرير لمجلس الشيوخ الكندي أن عدد اللاجئين السوريين الذين لا يتكلمون إحدى اللغتين الرسميتين (الإنجليزية والفرنسية) لا يزال بالآلاف، مما يقلل فرصهم في إيجاد عمل والاندماج في المجتمع.

ورغم وضعها سقفا لأعداد اللاجئين المكفولين من قبل الأفراد والقطاع الخاص، تعتزم الحكومة الكندية الالتزام بخطتها الرامية إلى استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال هذا العام، وهذا العدد قد يكون هو الأكبر في تاريخ كندا الحديث.

من جهتها أنقذت فرق من خفر السواحل نحو 4400 مهاجر غير نظامي في البحر الأبيض المتوسط خلال اليومين الماضيين.

وأنقذت سفن لخفر السواحل الإيطالي والبحرية الإسبانية ومنظمة ألمانية غير حكومية 1500 شخص كانوا يستقلون 11 زورقا مطاطيا ومركبين الجمعة.

وقبلها بيوم تم إنقاذ 2900 مهاجر -نقل 2300 منهم إلى إيطاليا- بعدما عثر عليهم في المياه الدولية، في حين بقي 580 آخرون في المياه الليبية قبل إعادتهم إلى ليبيا.

وقال قائد خفر السواحل الإيطالي الأميرال فنشينزو ميلوني في وقت سابق إنهم يواجهون "مأساة بأبعاد لا يمكن تصورها".

وطالب ميلوني وكالة فرونتكس الأوروبية بأن تستعين بسفنها التي تسير حاليا دوريات على بعد سبعين ميلا من ليبيا.

من جانبها، ذكرت متحدثة باسم فرونتكس أن الوكالة تنشر حاليا 11 سفينة، بينها ثماني سفن إيطالية، إضافة إلى ثلاث طائرات وثلاث مروحيات في إطار عمليتها الهادفة إلى مراقبة كل أنواع التهريب في وسط البحر الأبيض المتوسط.

ونشرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة تقريرا جديدا عن الوضع في مراكز الاحتجاز التي ينقل إليها المهاجرون تمهيدا لإعادتهم من حيث أتوا، وأشارت إلى أن تلك المراكز تعاني اكتظاظا، ونقصا في المواد الغذائية والمياه، وتفتقر إلى الشروط الصحية الملائمة.