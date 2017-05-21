بدأت صباح اليوم السبت في منطقة البحر الميت بالأردن، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار (تمكين الأجيال نحو المستقبل)، وفق بيان صدر عن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الجهة المنظمة.

وألقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، الذي يستضيف الأردن اجتماعاته بالشراكة والتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

ويركز اجتماع المنتدى، الذي يرعاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على محاور رئيسية تشمل تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع، والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة.

ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة، وبينهم العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية مقدونيا جورجي إيفانوف، ورئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، ورئيس النيجر محمد يوسفو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيركاشفيلي، إضافة إلى حضور وزاري على المستوى العربي والدولي.

وهذه هي المرة التاسعة التي تستضيف فيها منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 16 إجتماعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ومن أبرز فعاليات المنتدى لهذا العام جلسة بعنوان (أردن الريادة والإبداع)، والتي ستشهد مشاركة عدد من الشباب الأردنيين من أصحاب مشاريع ومبادرات وحلول إبداعية كمتحدثين في الجلسة، التي ستسلط الضوء على الآفاق والفرص المتاحة أمام الشباب، لتمكينهم من تحقيق إبداعاتهم.

ويناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى كيفية تسخير التكنولوجيا لتوليد فرص عمل جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الشامل.

ومن المحاور التي سيتناولها المنتدى على مدار يومين: تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على المجتمعات واقتصاداتها، بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي، والتي تعد بحجم كبير من الفرص الناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي في عدة قطاعات اقتصادية.

وسيتم خلال المنتدى، إطلاق مبادرة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لاختيار مائة شركة عربية ناشئة، تطور حلولاً إبداعية في مجالاتها.

وتم اختيار الشركات العربية المائة الناشئة، من ضمنها 21 شركة أردنية، من قبل لجنة تضم مجموعة من رجال ورواد الأعمال في الشرق الأوسط ومدراء تنفيذيين في مؤسسات دولية.