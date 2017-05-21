انطلقت يوم الجمعة أولى رحلات شركة (فلاي داماس) للطيران من مطار دمشق الدولي باتجاه مدينة السليمانية العراقية ضمن خطة الشركة لتوسيع رحلاتها خارجيا إلى البلدان المجاورة.

وبيّن المدير التجاري في الشركة، أيمن أراغيلي، أن الشركة ستسير رحلة أسبوعياً كل يوم جمعة إلى مدينة السليمانية العراقية كوجهة جديدة مع توفير خدمات النقل بالحافلات من مطار السليمانية إلى مدينة أربيل وبالعكس.

وأشار أراغيلي إلى أنه وفي سعي من الشركة لتأمين أفضل الخدمات لركابها عملت على (ربط موعد وصول رحلة السليمانية - دمشق مع توقيت رحلتها المتجهة من دمشق إلى القامشلي).

وانطلقت أولى رحلات فلاي داماس إلى بورتسودان في الـ24 من نيسان الماضي وذلك بالتزامن مع الطائرة المتوجهة إلى مدينة جدة بما يخفف من عناء السفر على المواطنين السوريين المتوجهين إلى السعودية انطلاقاً من دمشق .

وتأسست (فلاي داماس) نهاية عام 2014 كشركة وطنية خاصة تعمل في مجال النقل الجوي وبدأت تسيير رحلاتها الداخلية إلى القامشلي والخارجية إلى دول عربية مثل السودان والكويت.