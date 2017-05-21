أعلنت شركة فولفو للسيارات المملوكة لشركة غيلي الصينية، الخميس، عن نيتها البدء في تجميع السيارات في الهند هذا العام بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السيارات الفاخرة النامية هناك.

وكانت شركة غيلي اشترت فولفو من شركة فورد الأمريكية في عام 2010، ومنذ ذلك الحين استثمر الصينيون الأموال في إنتاج نماذج جديدة من السيارات وبناء مصانع حديثة لأجل الاستحواذ على حصة من السوق التي تهيمن عليها الآن سيارات مرسيدس بنز وبي.ام.دبليو.

وقالت شركة فولفو للسيارات إنها ستعمل بالتنسيق مع مجموعة فولفو في الهند (وهي شركة منفصلة لإنتاج الشاحنات) لاستخدام البنى التحتية الخاصة بالأخيرة وإجازات الإنتاج التي تحملها.

وقال المدير التنفيذي لشركة فولفو للسيارات هاكان صامؤيلسون، في تصريح: ان (بدء عمليات تجميع السيارات في الهند يعد خطوة مهمة بالنسبة لفولفو، إذ نهدف الى تعزيز مبيعاتنا في هذه السوق النامية ومضاعفة حصتنا من سوق السيارات الفاخرة في السنوات المقبلة).

يذكر أن لفولفو للسيارات مصانع في السويد وبلجيكا والصين.