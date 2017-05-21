حققت باكستان نمواً اقتصادياً بنسبة 3ر5% وهو أعلى معدل خلال عقد من الزمن، على خلفية الإنتعاش في قطاع الزراعة، وأداء أفضل مما كان متوقعاً في قطاع الخدمات، بحسب ما ذكرت إحصاءات حكومية.

وأشارت صحيفة (ذا اكسبريس) في موقعها الإلكتروني، ان هذا النمو يضع البلد ضمن الدول التي يزيد حجم اقتصادها عن 300 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن لجنة الحسابات الوطنية في باكستان قولها إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في سنة واحدة، يتوقع أن ينمو بنسبة 28ر5% خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل. غير أن هذا الرقم مؤقت وقابل للتغير مجرد توافر النتائج النهائية في نهاية السنة المالية، بحسب اللجنة.

ولفتت الصحيفة الى أنه بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3ر5%، فان باكستان تصل لنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالبلاد عام 2008. وحددت الحكومة الباكستانية هدفها للسنة المالية 2017-2018، بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%.

وجاء أكثر من ثلثي النمو الاقتصادي لباكستان (67%)، من قطاع الخدمات الذي كان أداؤه أفضل مما كان متوقعاً، فقد حققت الحكومة أهدافها في نمو قطاعي الزراعة والخدمات، إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها في قطاع الصناعة بالرغم من التركيز عليه.

وأشارت الصحيفة الى أنه (على الرغم من تحسين الأداء الاقتصادي في البلاد، لا يزال معدل النمو غير كاف لاستيعاب زيادة أعداد الشباب، كما أن أي وتيرة للنمو دون هذا المعدل ستزيد من نسبة البطالة). وتابعت: (فشلت الحكومة في معالجة قضايا خطيرة مثل ركود الاستثمارات والمدخرات من حيث الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الصادرات).

ونقلت الصحيفة عن إحسان إقبال الوزير الفيدرالي للتخطيط والتنمية، قوله ان انكماش الصادرات مازال يمثل تحدياً كبيراً بسبب عدم التركيز على قطاعات القيمة المضافة، مشيراً الى أن التركيز على الطاقة والبنية التحتية ساعد على تحقيق معدل نمو مرتفع خلال عشر سنوات بلغ 3ر5%.

وووفقًا لإحصاءات لجنة الحسابات الوطنية، فان معدل النمو الاقتصادي لباكستان بلغ 5ر4% في السنة المالية 2015-2016، مقابل 1ر4 للسنة التي سبقتها.