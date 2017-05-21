واستند المسح على أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) الصادرة يوم الجمعة، التي أظهرت ارتفاع صادرات الدول الثماني إلى 177ر19 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ132ر19 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط السابق عليه.

والدول الثماني التي سجلت ارتفاعا في صادراتها هي: السعودية، العراق، إيران، الكويت، نيجيريا، أنجولا، قطر، الإكوادور. ولم تعلن الجزائر عن بيانات مارس/ آذار الماضي، وكانت صادراتها بلغت 525 ألف برميل يومياً في فبراير/ شباط الماضي.

وألقت إتفاقية خفض الإنتاج، التي التزمت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتباراً من يناير الماضي، بظلالها على صادرات الدول الأعضاء. ولا تتوفر صادرات الدول الأربع الأخرى الأعضاء في (أوبك) على موقع (جودي) منذ عدة أشهر، وهي: ليبيا والإمارات وفنزويلا والغابون.

وبحسب بيانات (جودي) التي تحصل عليها من منظمة (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، المنشورة على موقعها الإلكتروني، ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 4 بالمئة، على أساس شهري، إلى 232ر7 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار الماضي.

وارتفعت صادرات كلاً من إيران بنسبة 2ر0 بالمئة إلى 214ر2 مليون برميل يومياً، والكويت بنسبة 8ر2 بالمئة إلى 970ر1 مليون برميل يومياً، وقطر بنسبة 6ر2 بالمئة إلى 507 آلاف برميل يومياً.

على الجانب الآخر، هبطت صادرات كل من: العراق بنسبة 3ر2% إلى 779ر3 مليون برميل يومياً، ونيجيريا بنسبة 1ر5 بالمئة إلى 568ر1 بالمئة، وأنغولا بنسبة 9ر5 بالمئة إلى 526ر1 مليون برميل يومياً، والإكوادور بنسبة 5ر7 بالمئة إلى 381 ألف برميل يومياً.

واستبقت السعودية وروسيا اجتماع (أوبك) المقرر في 25 من الشهر الجاري، وأعلنتا، الإثنين الماضي، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة. يأتي ذلك في مسعى من أكبر منتجين للنفط في العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع.

وكانت منظمة (أوبك) أعلنت نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 2ر1 مليون برميل ابتداء من الأول من يناير/ كانون ثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل الاتفاق بالفعل حيز التنفيذ. ويهدف القرار إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق.

و(جودي) هي منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.