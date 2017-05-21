افتتحت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 778 نقطة إلى مستوى 81123 نقطة، على وقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الايرانية صباح اليوم السبت.

وقادت أسهم قطاع السيارات صعود المؤشر، تلتها أسهم قطاع البتروكيماويات. وتجاوزت قيمة التداولات 11ر1 تريليون ريال (الدولار=32440 ريالاً) بواقع 655 مليون سهم وورقة مالية في الساعات الأولى.

أما بورصة السلع الايرانية، فأنهت تعاملات الأسبوع المنتهي 18 مايو/ أيار2017 بعقد صفقات بيع 465 ألفاً و135 طناً من السلع فاقت 288 مليون دولار، بنمو بلغ 15 و16 بالمئة على التوالي من حيث الحجم والقيمة.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات 220 ألفاً و27 طناً من أصناف السلع بـ146 مليون دولار. وبيع في القاعة 212 ألفاً و791 طناً من الصلب، و5920 طناً من النحاس، و1120 طناً من الألمنيوم، و140 طناً من الموليبدن المكثف، و6 أطنان من مكثف المعادن الثمينة، و50 طناً من الخارصين.

وبالسوق الداخلية والتصديرية لقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، بيع 221 ألفاً و925 طناً من أصناف السلع بأكثر من 128 مليون دولار. وبيع في القاعة المذكورة 96 ألفاً و194 طناً من القير، و63 ألفاً و157 طناً من المواد البوليمرية، و23 ألفاً و460 طناً من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و11 ألف طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و21 ألفاً و356 طناً من المواد الكيميائية، و4320 طناً من الكبريت، و92 طناً من عازل الرطوبة، و20 طناً من غاز الأرغون. فيما شهدت القاعة الزراعية مبيعات 22 ألفاً و147 طناً من السلع بنحو 5ر12 مليون دولار.