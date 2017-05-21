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رقم الخبر: 194001 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: اقتصاد  
إيران والهند تواصلان مفاوضاتهما بشأن حقل غاز (فرزادB)

إيران والهند تواصلان مفاوضاتهما بشأن حقل غاز (فرزادB)

تواصل الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند مفاوضاتهما بشأن تطوير حقل غاز (فرزادB) خاصة بعد اللقاء الذي جمع مؤخراً بين وزير الخارجية الهندي ووزير النفط الايراني.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصادر هندية، ان المفاوضات جارية بين الجانبين الايراني والهندي بشأن مشروع تطوير حقل غاز (فرزادB)، وذلك بعد اللقاء بين وزير خارجية الهند إيس جاي شانكار، ووزير النفط الايراني بيجن زنكنة، قبل أيام.

ويزمع البلدان على تسوية موضوع مشروع تطوير هذا الحقل الغازي الكبير. وكانت الهند قبل ذلك قد خفضت استيرادها من النفط الايراني بهدف الضغط على ايران لتمسك بمشروع تطوير هذا الحقل الغازي.

وقد أعلن وزير النفط الايراني، انه قد يسلم مشروع تطوير حقل غاز (فرزاد بي) لأربعة مقاولين ايرانيين. هذا في حين ان الهنود كانوا يصرون منذ سنوات على الاتفاق مع ايران بشأن تطوير هذا الحقل. وقد غيرت ايران مؤخراً عقودها النفطية والغازية، وقدمتها الى الشركات النفطية على أساس التعاون طويل الأمد، ما يصل الى 25 عاماً.

 
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