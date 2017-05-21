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رقم الخبر: 194000 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: اقتصاد  
غداً.. وفد إقتصادي زراعي فرنسي في إيران

غداً.. وفد إقتصادي زراعي فرنسي في إيران

يزور وفد اقتصادي زراعي فرنسي طهران غداً الأحد تلبية لدعوة وجهتها له غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية.

ويضم الوفد الفرنسي نشطاء بمجال الأبحاث والتدريب الزراعي والمواد الغذائية النباتية وصناعة معدات تغليف المواد الغذائية والمشروبات، فضلاً عن التدريب والأبحاث بالمنتجات البحرية، والاستشارة والتدريب والأبحاث بمجال اللحوم والألبان بجانب التطوير التقني وإدارة جودة المنتجات البحرية وإنتاج وبيع المواد المكونة للمواد الغذائية.

يذكر أن التبادل التجاري بين ايران وفرنسا في عام 2016 تجاوز 7ر1 مليار يورو.

 
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