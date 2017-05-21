ما هو مشروبك المفضل؟ مؤكد أن معظم الإجابات ستتراوح بين القهوة إلى الكابتشينو أو اللاتيه. لكن تجربة فريدة انتشرت مؤخراً تُظهر مشروب لاتيه أسود اللون بالكامل!.

المشروب الجديد المُثير للجدل مصنوعٌ من أكثر المواد سواداً على سطح الأرض! إنه الفحم! حيث يُصنع من مادة (الفحم نشط) مُضاف إليها أي نوع من مشتقات الحليب أو الألبان لتحسين المذاق.

فعلى الرغم من أنه ليس من المواد الغذائية، لكن ثبُت علمياً أن للفحم فوائد كثيرة في مساعدة الجسم بتخليصه من السموم والمواد غير المرغوب فيها التي تتجمع في المسامات الصغيرة. كما أن بعض الخبراء أشاروا إلى خصائص الفحم النشط في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات.

وعلى الرغم من أن لاتيه الفحم خيارٌ جديد وغير مطروق البتة في عالم المشروبات الواسع، لكن يبدو أنه سيكون تجربة جيدة لك إن استهلكته بالكمية الصحيحة.

كما أن الأخصائية (ميشيل مكغينيس) حذَّرت من شرب أي مشروب يحتوي على مادة الفحم بالتزامن مع تناول الأدوية على اختلاف أنواعها. ذلك لأن للفحم خصائص في امتصاص المواد الضارة إلى جانب النافعة في الجسم، ما يعني امتصاص تأثير الأدوية في الجسم.

حتى الآن، يُباع لاتيه الفحم في مقاهي المملكة المتحدة وأستراليا. لكننا على يقين أنها مسألة وقت فقط حتى يصل المشروب إلى مدينتك!.

فهل أنت من عشاق تجربة مذاقات مختلفة وفريدة، أم ستكتفي باللاتيه العادي الذي تطلبه دائماً؟ رُبما الصورة الجميلة للمشروب ستُغيِّر رأيك وتُشجِّعك على تجربته في الوقت القريب!.