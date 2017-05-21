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رقم الخبر: 193997 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: منوعات  
أجمل ملعب كرة قدم في العالم!

أجمل ملعب كرة قدم في العالم!

هينينغسفر إدرتسلاغ، هي قرية صيد صغيرة تقع على جزيرتين قبالة لوفوتن، النرويج، وهي التي تحتوي على واحد من أجمل ملاعب كرة القدم في العالم، وبالتأكيد لا يُمكننا أن نُطلق عليه اسم (إستاد)، لأنه لا يشتمل على أي مُدرجات، فقط بعض الصخور الصلبة التي تُحيط به.

هذا الملعب الذي يستخدمه فقط هواة كرة القدم، لديه موقع مُهيب، إذ إنه يتواجد في جزيرة صخريّة تُحيط بها المناظر الخلابة من جميع الجهات، بما في ذلك الجبال العالية، والقمم الجليدية، والبحر المفتوح والخلجات المحمية.

تم بناء الملعب بعد تسوية حجر الأساس الصلب في الجزء الجنوبي من جزيرة هلاندسويا، كما ويُحيط بالملعب عدد هائل من رفوف تجفيف سمك القد.

حول الملعب يُوجد مسار اسفلتي يُستخدم سواء لتواجد الجماهير أو حتى موقف للسيارات، ويبدو بأنه سعة الملعب صغيرة، نظراً لأن قرية هنينغسفر لا يسكنها سوى حوالى 500 شخص فقط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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