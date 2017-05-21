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رقم الخبر: 193994 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 17:05 الاقسام: محليات  
بوتین یهنئ روحاني بإعادة انتخابه رئیسا للجمهوریة في ایران

بوتین یهنئ روحاني بإعادة انتخابه رئیسا للجمهوریة في ایران

هنأ الرئیس الروسي 'فلادیمیر بوتین' المرشح الرئاسي 'حجة الاسلام حسن روحانی' بفوزه (من جدید) في الانتخابات الرئاسیة الایرانیة.

واعرب بوتین في برقیة تهنئة بالمناسبة، عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك على الصعیدین الثنائي والدولي مع ایران؛ مؤكدا ثقته في مواصلة العمل على تنفیذ الاتفاقیات بین البلدین، بما فیها التي وقعها مع روحانی خلال زیارته الأخیرة إلى موسكو، ولما فیه مصلحة الشعبین الروسي والایراني، ودعم الجهود الرامیة لتحقیق الأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام.

وفي سیاق متصل، اعتبر رئیس لجنة الشؤون الدولیة في مجلس الاتحاد الروسي، 'قسطنطین كوساتشوف'، أن فوز المرشح الرئاسي 'حسن روحاني' في الانتخابات الرئاسیة الثانیة عشرة، بأنه یشكل 'إشارة جیدة لإیران بالدرجة الأولى والعالم وروسیا بصفة خاصة'.

ونقلت قناة 'روسیا الیوم' عن كوساتشوف قوله أن 'فوز روحاني جاء نتیجة لدعم الشعب الإیراني للنهج اللیبرالي المعتدل'؛ مضیفا أن 'الرئیس الحالي حصل على نتیجة أكثر من تلك التي فاز بها في انتخابات 2013'.

وتابع 'إن فوز روحاني هو كذلك إشارة جیدة لكل المنطقة، في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به'؛ مشیرا إلى أنه 'نجح في التوصل إلى اتفاق مع السداسیة الدولیة حول البرنامج النووي الإیراني'.

واجریت الانتخابات الرئاسیة الثانیة عشرة في ایران وخارجها بما فیها روسیا امس الجمعة 19 ایار / مایو؛ و وفقا لآخر حصیلة فرز الاصوات فقد احرز حجة الاسلام حسن روحانی على نحو 24 ملیون صوت فیما حصل المرشح الاخر على اكثر من 15 ملیون صوت.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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