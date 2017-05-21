تذكرت «حزورة» كان الكبار يختبرون عقولنا بها في أيام الطفولة والصبا.. مدينة من ماء.. أسوارها خضراء.. بيوتها وشوارعها حمراء.. سكانها عبيد تفتح بالحديد.. ايش تكون؟!.. يصرخ الذكي فينا ويقول «بطيخة» وهي اللي يسميها أهل المشرق العربي «رقيّة».

تذكرت هذه الحزورة وأنا أقرأ عن قرية برازيلية اسمها.. عفواً اسمها طويل سأختصره لحضراتكم «نويفا ديرو» هذا المقدار من الإسم يكفي ولو تكتبوه لمحرك البحث على النت سيفهم ويأتيكم بالتفاصيل.

البطيخة أو الرقيّة أيّها الأحبة يكون في الغالب طعمها حلو ولذيذ.. وهي مدينة من ماء وخضراء وحمراء، والخ الخ.. هذه القرية البرازيلية أيضاً حلوة زي العسل!! وهي أيضاً قريبة من الماء في شرق البرازيل حيث الآمازون شفتو شلون؟! والمحيط الأطلسي ويسمعوا حسي.. والخ الخ..

هذه القرية تأسست قبل حوالي قرنين.. أنا أبو حسين.. وأسستها امرأة تدعى ماريا ديليمه.. ها نحن نعود لديلمه والدولمه تاني.. سيبكو من الدولمه والمحشي وخلونا مع هذه القرية بتاع الحلاوة.. أنها قرية خاصة للنساء فقط.. قوانينها وإدارتها وساكنيها والباعة والشرطة بل حتى الأعمال الشاقة والصعبة كلها نسوان.. يا حلاوتك يا سلمان..

طيّب شو هي المشكلة؟! قرية كلها نساء.. وكل شيء مرتّب ومنظّم.. «على الملّي» كما يقولون.. حتى بالنسبة للنساء المتزوجات عندهم أيضاً هنالك ترتيب خاص حيث يخرجن من القرية لمقابلة أزواجهن في الخارج ومسموح لأطفالهن بالعيش في القرية حتى الذكور منهم الى أن يبلغوا سن 18 عام.. حينها عليهم مغادرة القرية.

المشكلة الجديدة التي جعلت قرية «ديرو» تُذكر في الأخبار وينتبه لهم العالم ويحكي عنهم.. هي أنهم صارت عندهم ثورة!! ونحن في فصل الربيع!! اذن «ربيع نسواني»!! زي «الربيع العربي»، «اللي صار عنّا قبل بضع سنوات»..

تجمعت مئات الشابات -أعمارهن بين 20 و 35 عاماً- حسب وكالة سبوتنيك التي قدّرت عددهم بـ(600) شابة.. طبعاً لم تحرق أي منهن نفسها زي ما فعل البوعزيزي بتاعتنا.. وإنما إكتفين بالتجمع وإظهار رغبتهن بكسر قوانين القرية الظالمة المجحفة.. وأن يسمح للرجال بالعيش في القرية.. وأن يكون حالهن في «ديرو» زي باقي الناس والدنيا.. لماذا هذا الحرمان؟! كأني بأحدهم من «بلد» زي البطيخة كمان.. يقول يا ليت يحدث عندنا ربيع.. ولكن ربيع حقيقي.. ونتمكن من القول لماذا نحن نختلف عن باقي الدنيا؟! لماذا سميتم بطيختنا على اسم جدكم شيخ آل بطيخ؟! وتوارثتم الحكم وتقاسمتم مع الأقارب والأحفاد الثروة.. وجعلتم باقي سكان المملكة عبيد.. هل مفتاحنا فعلاً الحديد؟!.. إلحقنا يا بو زيد..