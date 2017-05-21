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رقم الخبر: 193992 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: دوليات  
واشنطن تقرر النظر في حادث مرافقي أردوغان على أعلى مستوى

واشنطن تقرر النظر في حادث مرافقي أردوغان على أعلى مستوى

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت السلطات التركية بقلقها العميق من تصرفات مرافقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الاشتباكات مع معارضيه في واشنطن.

وقال متحدث باسم الوزارة في حديث لوكالة "تاس" الروسية، الجمعة: "إن تصرفات عناصر الأمن الأتراك في وقت سابق من هذا الأسبوع قد أثارت أعمق قلق، وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من هذه الأحداث على أعلى المستوى".

وأضاف المتحدث، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: "إن إجراء تحقيق دقيق يمكننا من محسبة المسؤولين يمثل الأهمية الأكبر بالنسبة لنا".

وأكد أن الخارجية الأمريكية استدعت، يوم الأربعاء الماضي، سفير تركيا لدى الولايات المتحدة، سيردار قيليتش، للقاء نائب وزير الخارجية، توماس شانون، بينما أوقفت السلطات المحلية لفترة قصيرة اثنين من مرافقي أردوغان خلال الاشتباك، لكنها أفرجت عنهما بعد مرور وقت وجيز.

يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر السفارة التركية في واشنطن، بين أنصار أردوغان ومعارضيه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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