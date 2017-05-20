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رقم الخبر: 193991 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:19 الاقسام: محليات  
موغريني تهنئ روحاني بفوزه في الانتخابات

موغريني تهنئ روحاني بفوزه في الانتخابات

هنأت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني حجة الاسلام حسن روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية معلنة استعداد الاتحاد الاوربي للتعاون مع ايران.

واضافت موغريني اليوم السبت في صفحتها على موقع تويتر، ان الايرانيين سجلوا مشاركة ملحمية في حياتهم السياسية و 'انا أهنئ روحاني لما حصل عليه من الرصيد الشعبي'.

وتابعت قائلة ان الاتحاد الاوروبي مستعد للتعاون مع ايران و المساهمة في تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بشكل كامل وارساء أسس الأمن والإستقرار في المنطقة وكذلك العمل من اجل تلبية مطالب جميع الايرانيين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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