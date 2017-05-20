اعلن مدير عام وزارة الداخلية في شؤون الحدود مجيد آقابابائي اليوم السبت عن اصابة سبعة من الزوار الايرانيين في اعتداء انتحاري قرب مدينة البصرة في جنوب العراق.

واضاف مجيد آقابابائي اليوم السبت في حديث مع مراسل ارنا، ان السيارة العراقية التي كانت تحمل عدد من الزوار الايرانيين من اهالي محافظة خوزستان الايرانية قد وقفت الى جانب عدد من السيارت الاخرى عند نقطة تفتيش قريب من مدينة البصرة مساء امس الجمعة حيث تم استهدافها من قبل عنصر انتحاري بسيارة مفخخة.

وصرح اننا نتابع القضية حاليا لكي نكشف عن ما اذا كان هناك شهداء ايرانيين جراء هذا الحادث الارهابي.

* مسؤول: نقل الجرحى الايرانيين الى مستشفى خرمشهر

من جانبه، أعلن المشرف المسؤول على الطوارئ الايرانية، انه إثر تلقى خبر وقوع انفجار ارهابي في البصرة وإصابة 7 ايرانيين بجروح جراء هذا الاعتداء الارهابي، تم نقل الجرحى الى مستشفى مدينة خرمشهر الايرانية.

واضاف ان ستة من هولاء الجرحى خرجوا من المستشفى بعد تلقي الاسعافات اللازمة وان الزائر السابع مازال راقدا في المستشفى.

وقال بيرحسين كوليوند: بادرت طوارئ البلاد مساء أمس وبعد الاطلاع على وقوع انفجار في البصرة، الى ارسال باص و3 سيارات للإسعاف الى نقطة صفر الحدودية في منفذ الشلامجة، وتم اتخاذ التنسيقات اللازمة مع المحافظة والقائممقامية.

واضاف كوليوند: لم نتسلم اي تقرير من جانب العراق بشأن جرحى الانفجار المذكور، الا ان مركبة "فان" كانت تقل ايرانيين، تعرضت لأضرار شديدة بعد انفجار سيارة امامها، وقد تم نقل الجرحى الى نقطة الصفر الحدودية.

وأردف: ان سيارات الاسعاف مازالت تحت اهبة الاستعداد في منفذ شلامجة الحدودي.