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رقم الخبر: 193985 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: رياضة  
هاليب إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

هاليب إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

تقدمت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة السادسة إلى الدور قبل النهائي ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على لاعبة إستونيا أنيت كونتافيت 6-2 و6-4.

وستواجه في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة على الملاعب الرملية لسبت الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة 15 التي تفوقت على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-3 و6-3

وقالت هاليب التي تقدمت 3-صفر في المجموعة الأولى وكسرت إرسال كونتافيت في بداية المجموعة الثانية لتفوز باللقاء كانت مباراة جيدة .. ولكن كان بامكاني حسمها مبكرا في المجموعة الثانية. وأضافت لكنها قلبت الوضع... عادت لأجواء المنافسة لبعض الأشواط.. ولعبت بصورة جيدة للغاية.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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