ويدلون باصواتهم في السفارة الايرانية في بانكوك المنتخب الايراني للكرة الخماسية دون الـ20 يفوز على منغوليا والامارات خاض الفريق الوطني الايراني للكرة الخماسية دون العشرين سنة، لقاءات في تايلاند وتغلب فيها على منغوليا والامارات لحد الان. وسيتواجه الفريق الوطني الايراني للكرة الخماسية في ثالث لقاء له الصين ومع قرغيزيا في آخر لقاء له ضمن المرحلة الفرقية.