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رقم الخبر: 193984 تاريخ النشر: أيار 20, 2017 الوقت: 16:27 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني للكرة الخماسية دون الـ20 يفوز على منغوليا والامارات
ويدلون باصواتهم في السفارة الايرانية في بانكوك

المنتخب الايراني للكرة الخماسية دون الـ20 يفوز على منغوليا والامارات

خاض الفريق الوطني الايراني للكرة الخماسية دون العشرين سنة، لقاءات في تايلاند وتغلب فيها على منغوليا والامارات لحد الان. وسيتواجه الفريق الوطني الايراني للكرة الخماسية في ثالث لقاء له الصين ومع قرغيزيا في آخر لقاء له ضمن المرحلة الفرقية.

وقد حضر علي كفاشيان نائب رئيس اتحاد الكرة الخماسية والكرة الشاطئية لاتحاد اسيا واعضاء الفريق الوطني الايراني للكرة الخماسية دون العشرين سنة، والمتواجدون الان في تايلاند، الى صندوق الاقتراع في السفارة الايرانية في بانكوك للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت امس عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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